Morre aos 67 anos Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop e influenciador do funk carioca

O rapper e DJ Afrika Bambaataa faleceu aos 67 anos nesta quinta-feira (9), segundo o portal TMZ. De acordo com o site, o artista morreu durante a madrugada em decorrência de complicações causadas por um câncer.
Bambaataa nasceu no Bronx, em Nova York, no fim dos anos 1950. A partir da década de 1970, ele passou a organizar festas que ajudaram a consolidar o hip hop como expressão cultural, inicialmente em eventos comunitários que cresceram e se tornaram grandes festas de rua no sul do Bronx.
Em 1980, lançou o single Zulu Nation Throwdown, referência à Universal Zulu Nation, coletivo artístico que reunia rappers, grafiteiros, b-boys e outros representantes da cultura hip hop. As informações são do g1.
Dois anos depois, destacou-se com Planet Rock, que alcançou a quarta posição na parada de R&B dos Estados Unidos. A faixa se tornou um marco da fusão entre hip hop e música eletrônica, influenciando gêneros como techno, house e EDM (Electronic Dance Music).
A produção também influenciou o surgimento de outros gêneros musicais: como o Miami Bass, nos Estados Unidos, e o funk carioca, no Brasil.
Em 1985, Afrika Bambaataa participou da produção do álbum Sun City, projeto contra o apartheid que reuniu artistas como Joey Ramone, Run-D.M.C. e U2.
Nos últimos anos, enfrentou uma série de problemas judiciais após denúncias de abuso sexual feitas por homens que alegaram crimes ocorridos nas décadas de 1980 e 1990. Em 2025, foi condenado a pagar um acordo a um dos acusadores, que afirmou ter sido vítima de tráfico sexual nos anos 1990, após decisão judicial devido a ausência do artista no tribunal.