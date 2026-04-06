Morre Alvin L, compositor de hits de Capital Inicial e Marina Lima

Alvin L lançou o primeiro álbum solo em 1997. Ele foi parceiro musical de Dinho Ouro Preto e Marina Lima. Alvin L / Divulgação

O compositor Arnaldo José Lima Santos, conhecido como Alvin L, morreu aos 67 anos no domingo (5). Ele é compositor de músicas como Tudo Que Vai, com Tony Platão e Dado Villa-Lobos, e Natasha, junto de Dinho Ouro Preto, para o Capital Inicial, além de Não Sei Dançar, gravada por Marina Lima.

Segundo o jornalista Mauro Pereira, do g1, Alvin morreu dormindo, vítima de um ataque cardíaco. O velório está previsto para esta segunda-feira (6) no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 12h. A cremação será realizada em seguida, às 15h.

Nas redes sociais, Dinho Ouro Preto lamentou a morte do amigo. "Hoje é um dia trágico. Com infinita tristeza eu recebi a notícia que meu grande amigo Alvin se foi. Assim, do nada. Como o destino pode ser tão cruel? Eu tô arrasado. Me arrastando pelas sombras", escreveu.

Já Marina escreveu: "Nem sei o que dizer. Meu amigo. Único. Genial. Muito triste".

Ao longo da carreira, Alvin assinou mais de 200 composições, que foram gravadas por grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Sandy & Junior, entre outros.

A carreira musical começou com o grupo punk Vândalos, formado no final dos anos 1970. Ele também foi o responsável por formar a banda Rapazes de Vida Fácil, que chegou a lançar um álbum em 1982.

Em 1997, lançou o seu primeiro álbum solo, intitulado Alvin. Em 2020, lançou o livro de suspense O Veneno dos Pequenos Detalhes.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) lamentou a morte do artista em nota à imprensa. Conforme o banco de dados do órgão, Alvin teve registradas 246 obras musicais e 60 gravações. A sua canção mais regravada é A Vida é Minha (Eu Faço o Que Eu Quiser), em parceria com Dinho Ouro Preto, que conta com 45 versões.

O Ecad divulgou um ranking com as obras mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. Confira abaixo.

Músicas de Alvin L mais tocadas no Brasil