Mister Sam, DJ que lançou Gretchen, morre aos 80 anos

O produtor musical responsável por alavancar a carreira de Gretchen, Mister Sam, morreu aos 80 anos nesta segunda-feira (13).
O falecimento foi confirmado pela cantora, que disse que o argentino teve um infarto agudo do miocárdio.
"Hoje me despeço de alguém que não foi apenas um compositor… mas sim, parte da minha história, e de tantos momentos que marcaram minha trajetória artística", declarou Gretchen no Instagram.
Carreira e vida pessoal
Nascido em março de 1946 em Buenos Aires, Santiago Juan Carlos Malnat, mais conhecido por seu nome artístico, Mister Sam, estreou nas pistas como DJ em 1963 na boate La Cueva.
Mister Sam fez história na música popular do Brasil ao migrar para o país 10 anos depois. Cinco anos depois, lançou Gretchen no mercado.
Ele compôs e produziu as quatro músicas: Dance with me, Freak le boom boom, Conga conga conga e Melô do piripipi (Je suis la femme). As faixas deram fama e nome a cantora carioca, entre rebolados sensuais, na era da disco music.
Além de sua contribuição para a carreira de Gretchen, Sam produziu discos de artistas como Sharon, Rita Cadillac, Nahim e Gugu Liberato.