Marcelo Bonfá, da Legião Urbana, lança autobiografia em quadrinhos por editora gaúcha: "Tem sexo, drogas e rock 'n' roll"

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Autobiografia de Marcelo Bonfá virou livro em quadrinhos. Marcelo Bonfá - Minha Banda Preferida de Todos os Tempos / Reprodução

Uma das capas mais célebres de álbuns da Legião Urbana é de Música p/ Acampamentos (1992). O layout com fundo azul turquesa traz três instrumentos — um tambor e dois violões — desenhados com linhas irregulares, quase rabiscos, com uma energia crua proposital que remete ao punk, combustível das bandas de Brasília nos anos 1980. O autor da arte (veja a capa mais abaixo), nem todos sabem, é um dos fundadores e baterista do grupo, Marcelo Bonfá.

Trinta anos após a morte de Renato Russo e o fim da banda como conhecíamos, Bonfá recoloca a Legião sob holofotes ao lançar Minha Banda Preferida de Todos os Tempos, livro em quadrinhos publicado pela Brasa, editora da Cidade Baixa, de Porto Alegre, especializada em produções nesse formato.

Em entrevista exclusiva a Zero Hora, Bonfá detalha a escolha:

— Na verdade, sempre desenhei. Fiz capas para a Legião. Dentro do encarte do disco Que País É Este (de 1987), tem uma charge que fiz. São três quadrinhos que contam uma passagem dos guitarristas (que a banda teve antes da entrada definitiva de Dado Villa-Lobos), que foram o Ico e o Paraná. Ali já mostrei uma veia de desenho que tem a ver com quadrinho.

O livro tem duzentas e poucas páginas, quatrocentos desenhos. MARCELO BONFÁ Músico

Temas polêmicos

Desenho de Bonfá retrata o "dançar com as mãos" de Renato Russo. Marcelo Bonfá - Minha Banda Preferida de Todos os Tempos / Reprodução

Para o baterista, uma autobiografia sua "era algo esperado":

— Recebi várias solicitações de ghostwriters (autores que escrevem livros assinados por outras pessoas). Eu falei: "Bicho, olha só, essa história é minha". Não preciso de ghostwriter. E escolhi a arte do quadrinho. É muito complexa. Descobri isso ao longo do trabalho, que levou anos.

Para ser mais específico, foram 10 anos para ser concluída. Bonfá diz que o processo começou em 2015, no início das turnês em que ele e Dado Villa-Lobos revisitaram álbuns da Legião Urbana, até 2024.

— Fiz o livro com iPad Pro. Fui desenvolvendo entre aeroporto, hotel, num estúdio portátil. Criei um storyboard. Depois, usei o aplicativo Procreate, que possibilitou simular lápis. Foi a melhor ferramenta. Aí consegui dar os tons e tudo mais. É uma autobiografia que começa no meu nascimento e vem até 2025 — diz o autor.

É história em quadrinhos, mas tem sexo, drogas e rock 'n' roll MARCELO BONFÁ Músico

Bonfá não fugiu de temas polêmicos. Deu a sua versão sobre a saída do baixista Negrete da banda, revelou ter tido crises de pânico na gravação do álbum Dois (1986) e citou momentos de divergência durante a turnê que revisitou os discos da Legião, com Dado (leia a entrevista com os detalhes das histórias).

"Achei que era trote", lembra editor

Quadrinho do livro relembra a capa de "Que País é Este", de 1987. Marcelo Bonfá - Minha Banda Preferida de Todos os Tempos / Reprodução

Uma pergunta que naturalmente surge para quem pega em mãos a luxuosa edição de capa dura de Minha Banda Preferida de Todos os Tempos é: como Bonfá juntou-se com uma editora da Cidade Baixa para viabilizar o livro? Quem responde a pergunta é Lobo, fundador e editor da Brasa Editora:

— A Brasa é uma editora pequena, mas que algumas vezes dá uns passos largos. Lidar com um autor da magnitude do Bonfá foi uma responsabilidade, ou irresponsabilidade, muito grande – comenta, com humor.

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Segundo ele, tudo começou num 30 de janeiro, quando é celebrado o Dia Nacional do Quadrinho, e Bonfá fez um comentário em rede social da Brasa: "Hoje também é meu aniversário e gostaria de estar aí comemorando com vocês".

— Te juro, achei que era trote. Olhei o perfil do Bonfá, vi desenhos e fiquei ensaiando o que falar. No dia seguinte, começamos a conversar. Fiquei perplexo e encantado com a quantidade de desenhos que ele já havia produzido — lembra Lobo.

Ele chegou com muito mais do que 500 quadros. Estava sempre disposto a discutir, a corrigir desenhos e criar. LOBO Fundador e editor da Brasa Editora

Bonfá criou a arte da capa do disco "Música p/ Acampamentos" (1992). Reprodução / Divulgação

Ainda segundo Lobo, só a edição levou 10 meses, citando ainda outras questões importantes no processo:

— O maior desafio não foi nosso, mas dele, pois tinha de retratar pessoas públicas que conhecia na intimidade. É uma sintonia fina, complexa. Mas o Bonfá tem visão artística muito acurada. Sabe bem aonde quer chegar, facilitou demais o trabalho.

Sem dúvida, é uma preciosa aquisição para o nosso catálogo. Estou muito contente com a recepção. Os fãs estão adorando. LOBO Fundador e editor da Brasa Editora

Capa do livro "Minha Banda Preferida de Todos os Tempos", de Marcelo Bonfá. Reprodução / Divulgação

"Minha Banda Preferida de Todos os Tempos", de Marcelo Bonfá