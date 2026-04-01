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Marcelo Bonfá, da Legião Urbana, lança autobiografia em quadrinhos por editora gaúcha: "Tem sexo, drogas e rock 'n' roll"

Baterista roteirizou e desenhou "Minha Banda Preferida de Todos os Tempos", que está saindo pela Brasa

Samuel Bizachi

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