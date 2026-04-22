Madonna oferece recompensa por figurino desaparecido após Coachella

Figurinos icônicos usados por Madonna durante sua participação no segundo final de semana do festival de música Coachella desapareceram do camarim. Em uma publicação no Instagram, a cantora norte-americana anunciou recompensa pela devolução do acervo, que inclui jaqueta, corset, vestido e outros itens de valor afetivo e histórico.
"Essas não são apenas roupas. Elas são parte da minha história" escreveu Madonna, ao pedir o “retorno seguro” dos itens.
Os figurinos foram usados na apresentação de sexta-feira (17), durante aparição no quadro de Sabrina Carpenter. As cantoras dividiram o palco e performaram sucessos como Vogue e Like a Prayer, além de uma faixa colaborativa inédita que deve estar presente no próximo álbum da artista.
Madonna usou um corset roxo de cetim, ajustado ao corpo, com decote estruturado e modelagem de lingerie. O figurino é combinado com luvas longas acima dos cotovelos, meias, botas pretas de cano alto e salto alto.
Nas imagens divulgadas, as roupas exibidas pela cantora referenciam sua participação no mesmo festival em 2006. Com sensualidade e teatralidade, o conjunto icônico replica a estética do disco Confessions on a dance floor, obra a qual Madonna dará continuidade neste ano.