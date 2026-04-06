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Sweet Home Alabama
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Lynyrd Skynyrd se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre: "Não somos um tributo, somos a banda real"

Grupo de southern rock subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna, nesta terça-feira (7), a partir das 21h

William Mansque

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