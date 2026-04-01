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"La Traviata" da Companhia de Ópera do RS é uma montagem para ser lembrada

Espetáculo a partir da obra de Verdi teve quatro récitas no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco, em Porto Alegre

Zero Hora

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