Kid Abelha anuncia retorno com show em Porto Alegre; saiba a data e local

Bruno Fortunato, Paula Toller e George Israel: a formação atual do grupo que volta para turnê após mais de 10 anos de hiato Pedro Loreto / Divulgação

Após mais de 10 anos de hiato, o Kid Abelha irá se reunir novamente. A banda anunciou neste domingo (12) que voltará com a turnê Eu Tive Um Sonho, que passará por Porto Alegre.

O show será realizado no estádio Beira-Rio, no dia 26 de setembro (sábado). A venda de ingressos começou na manhã desta segunda-feira (13) na modalidade online e nas bilheterias oficiais.

O primeiro show da turnê está previsto para 12 de junho, no Rio de Janeiro. Além do Rio e de POA, outras oito capitais devem receber a apresentação: São Paulo (27/06), Belo Horizonte (04/05), Salvador (11/07), Brasília (25/07), Recife (08/08), Fortaleza (22/08), Curitiba (10/10) e Florianópolis (17/10).

Segundo comunicado divulgado pela banda — hoje formada por Paula Toller (voz), George Israel (saxofone, guitarra e violão) e Bruno Fortunato (guitarra, bandolim e violão) —, a turnê dará "uma continuidade do que um dia ficou no ar". Não se fala, por enquanto, em um retorno definitivo.

"Quando bateu aquela vontade de estar junto de novo, veio aquela energia inexplicável. Não é saudade não. É vontade mesmo de viver tudo aquilo agora, com o mesmo astral, com a mesma alegria, com uma vontade infinita de fazer todo mundo dançar", diz a nota assinada por Zeca Camargo e divulgada pelo grupo.

Realizada pela Live Nation Brasil e Posto 9 Entretenimento, a turnê tem direção musical de Liminha, direção de arte de Gringo Cardia e codireção artística de Paula Toller. A banda de apoio é formada por Gustavo Camardella (guitarra, violão e vocais), Adal Fonseca (bateria), Pedro Dias (baixo e vocais), Gê Fonseca (teclados e vocais) e músicos de sopro a serem divulgados.

Retorno

Formado em 1981, o Kid Abelha se notabilizou pelo seu pop rock chiclete e baladas românticas, sendo um dos principais nomes do "BRock" — como ficou conhecida a boa safra oitentista de bandas brasileiras.

Inicialmente, o grupo se chamava Kid Abelha & Os Abóboras Selvagens, mas, já no final da década de 1980, reduziria o nome. O cantor e compositor Leoni fui um dos fundadores da banda, atuando como baixista e participando da elaboração dos primeiros sucessos.

Aliás, Kid Abelha é prolífico em seu catálogo de hits: Como Eu Quero, Fixação, Nada Sei, A Fórmula do Amor, Lágrimas e Chuva, Pintura Íntima, entre outros.

As últimas apresentações do Kid Abelha foram realizadas no verão de 2013. Somente três anos depois, o grupo anunciou nas redes sociais o encerramento das atividades.

Kid Abelha — Eu Tive Um Sonho

Dia 26 de setembro de 2026 (sábado), no estádio Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891), a partir das 21h.

(sábado), no estádio Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891), a partir das 21h. Abertura dos portões: 16h

16h Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial).

Ingressos

PISTA: R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)

R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira) PISTA PREMIUM: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 49 (inteira)

R$ 245 (meia-entrada) e R$ 49 (inteira) CADEIRA INFERIOR: R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira)

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Studio Beauty Patrícia Rodrigues (Rua Quintino Bandeira, 126 – São Geraldo). Para a venda geral nesta segunda, o atendimento ocorrerá a partir das 11h. Entrada na fila até às 17h. Após esse horário, só será atendido quem já estiver na fila. Atendimento sujeito à disponibilidade de ingressos. Ingressos esgotados, a bilheteria encerra o atendimento.

(Rua Quintino Bandeira, 126 – São Geraldo). Para a venda geral nesta segunda, o atendimento ocorrerá a partir das 11h. Entrada na fila até às 17h. Após esse horário, só será atendido quem já estiver na fila. Atendimento sujeito à disponibilidade de ingressos. Ingressos esgotados, a bilheteria encerra o atendimento. A partir de terça (14), o funcionamento será de terça a sábado, das 10h às 17h. O local não abre segunda-feira, domingo e nos feriados e emendas de feriados.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pelo plataforma Ticketmaster.