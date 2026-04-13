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Eu tive um sonho
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Kid Abelha anuncia retorno com show em Porto Alegre; saiba a data e local

Formada nos anos 1980, banda acumulou sucessos como "Pintura Íntima", "Fixação e "Como Eu Quero"

William Mansque

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