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Polêmica na música
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Justiça decide a favor de L7nnon em disputa com Yoko Ono por nome artístico; entenda

Decisão considerou ausência de confusão entre o artista brasileiro e John Lennon, permitindo coexistência dos nomes artísticos

Zero Hora

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