Justiça decide a favor de L7nnon em disputa com Yoko Ono por nome artístico; entenda

L7nnon é natural do Rio de Janeiro. L7nnon / Divulgação

A Justiça brasileira rejeitou um pedido de Yoko Ono, viúva do músico inglês John Lennon, para que o rapper brasileiro L7nnon mudasse seu nome artístico. As informações são do g1.

Para Yoko, o nome artístico de Lennon dos Santos Barbosa Frassetti poderia causar confusão com o integrante dos Beatles, que morreu em 1980.

Por isso, a viúva do ex-Beatle entrou com um pedido de oposição ao registro do nome artístico do cantor brasileiro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que acatou o pedido dela.

A discussão foi parar na Justiça. Para a defesa do rapper, o nome artístico troca a letra "E" pelo número "7" e cria uma identidade visual única.

Outro argumento foi que o nome de batismo do rapper, Lennon, faz referência não ao músico inglês, mas a um personagem da novela Top Model, da Rede Globo, exibida entre 1989 e 1990.

Por maioria, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) entendeu que "deve prevalecer a solução que permite a coexistência pacífica das marcas, fundamentada na ausência de confusão real no mercado".

"Considera-se que o sinal 'L7NNON' apresenta estilização gráfica relevante com a substituição da vogal 'e' pelo numeral '7"', criando identidade própria que se comunica com o público jovem e urbano, consumidor de rap e trap, diferenciando-o do público associado a John Lennon e ao rock. A distância temporal e cultural entre as propostas artísticas reduz a possibilidade de associação com o espólio de John Lennon", diz um trecho da decisão.