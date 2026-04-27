Hayley Williams, vocalista do Paramore, confirma show no Brasil; saiba quando e onde será

Hayle Williams realizará apenas um show no Brasil, em São Paulo. Instagram: @marksrosie / Reprodução

Vocalista do Paramore, Hayley Williams realizará show solo em São Paulo no dia 12 de novembro. A artista irá se apresentar no Espaço Unimed, na Barra Funda, com a turnê The Hayley Williams Show.

A partir das 10h do dia 4 de maio, os fãs podem garantir os seus ingressos na pré-venda, que terá duração de 48 horas. Para isso, é preciso realizar um cadastro prévio com e-mail no site de Hayley Williams até quarta-feira (29).

Em 6 de maio, a partir das 10h, começa a venda para o público geral no site da Eventim. Às 11h, os bilhetes também poderão ser adquiridos na bilheteria do Espaço Unimed.

Na pré-venda, há limite de quatro ingressos por CPF. Já na venda ao público geral, cada fã pode adquirir até seis bilhetes.

Valores

Os valores, na modalidade inteira, variam de R$ 565 a R$ 995, sem taxas. Veja abaixo:

Pista : R$ 565

: R$ 565 Camarotes A e B: R$ 995

A e B: R$ 995 Pista Premium : R$ 825

: R$ 825 Mezanino: R$ 945

Apresentação

Em seu único show previsto para o Brasil, Hayley Williams reunirá músicas de sua carreira solo. A vocalista do Paramore já lançou três álbuns: