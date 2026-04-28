Ed Sheeran se apresentou em Porto Alegre em 2019. Camila Domingues / Agencia RBS

Um dos artistas mais ouvidos do mundo atualmente, Ed Sheeran vai desembarcar no Brasil com a turnê Loop. Em show único no país, o cantor britânico se apresentará em 5 dezembro no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Este será o primeiro show de Sheeran no Brasil desde 2024, quando o britânico, que acumula 83,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, apresentou-se no Rock In Rio. A apresentação já consta no site oficial do artista.

A pré-venda começa em 4 maio, exclusivamente para clientes Alta Renda, dos segmentos Private e Select, do banco Santander — responsável por realizar o show junto com a produtora Move Concerts.

No dia 5, demais clientes do Santander poderão comprar os seus ingressos. A venda para o público geral está prevista para 6 de maio, às 10h, no site da Eventim.

O valor dos ingressos varia entre R$ 220 e R$ 880, conforme a modalidade (inteira ou meia) e local da plateia. Veja abaixo:

Cadeira superior : R$ 440 | meia-entrada: R$ 220

: R$ 440 | meia-entrada: R$ 220 Cadeira nível 1 central (assentos marcados): R$ 730 | meia-entrada: R$ 365

(assentos marcados): R$ 730 | meia-entrada: R$ 365 Cadeira nível 1 lateral (assentos marcados): R$ 760 | meia-entrada: R$ 380

(assentos marcados): R$ 760 | meia-entrada: R$ 380 Pista : R$ 460 | meia-entrada: R$ 245

: R$ 460 | meia-entrada: R$ 245 Pista premium: R$ 880 | meia-entrada: R$ 440

Serviço

Data : 5 de dezembro

: 5 de dezembro Abertura dos portões : 16h

: 16h Ingressos : no site da Eventim , a partir de 6 maio

: no , a partir de 6 maio Pré-venda: de 4 a 5 de maio, exclusivamente para clientes Santander

Show e aniversário em Porto Alegre

Na noite de 17 de fevereiro de 2019, Ed Sheeran celebrou os 28 anos durante show na Arena do Grêmio. Sozinho no palco com seu violão, foi celebrado pelo público com um Parabéns a Você.

Além de sua estreia em Porto Alegre para uma Arena lotada, o artista também explorou um pouco mais da Capital: compartilhou uma foto celebrando o aniversário em solo porto-alegrense.