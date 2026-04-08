Música

De cena local a fenômeno nacional
Notícia

"As pessoas querem ouvir as nossas músicas": como o funk gaúcho rompeu barreiras e conquistou as paradas do Brasil

Entre as 20 músicas mais ouvidas no país em fevereiro de 2026, sete têm participação de MC Meno K, segundo a entidade Pro-Música Brasil

Camila Bengo

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