Daniela Mercury pede desculpas a Edson Gomes após acusação de violência contra a mulher

Embate entre dois cantores ocorreu em premiação. Celia Santos / Divulgação / Reprodução / @edsongomesreal / Instagram

Após acusar o cantor Edson Gomes de violência contra sua esposa em premiação na terça-feira (28), a artista Daniela Mercury divulgou uma nota via redes sociais (leia abaixo) pedindo desculpas a ele por sua fala.

A cantora afirmou que seu discurso durante o Troféu Armandinho e Irmãos Macedo tinha "caráter amplo e simbólico" e era para "todos os homens brasileiros", não especificamente Edson Gomes. Daniela lamentou que sua "manifestação tenha gerado" uma "interpretação diferente da pretendida" e pediu desculpas ao cantor.

Até o momento desta publicação, o cantor Edson Gomes não havia se pronunciado sobre a retratação de Daniela Mercury.

Entenda o que aconteceu

Durante a entrega do Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, Mercury pediu que Edson Gomes fosse "carinhoso" com sua esposa.

— Edson, peço que você seja carinhoso com a sua esposa, porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher — disparou Daniela ao subir no palco.

A cantora recebeu o prêmio de hit do Carnaval com a música Laroyê. Em seu discurso, a artista ainda apelou para que os colegas do ramo se unissem contra a violência doméstica, e que dessem atenção especial às mulheres negras, as principais vítimas da violência.

Réplica

Edson Gomes também estava presente no evento e subiu ao palco após a declaração de Daniela. Ele disse que a cantora tentou envergonhá-lo na frente das pessoas e que terá de provar as acusações.

— Tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove. Quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, para quê? — questionou.

A cantora chegou a se desculpar e afirmou que não teria como provar o que tinha dito, mas justificou a fala afirmando que se trata de uma preocupação com as mulheres.

A discussão foi interrompida por Carlinhos Brown, apresentador da premiação, que sugeriu que os cantores cantassem uma música, o que foi recusado por Gomes:

— Cantar uma zorra.

Confira a nota de Daniela Mercury

"Historicamente, a artista Daniela Mercury sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres, como cidadã, artista e ativista. Ao longo de sua trajetória, Daniela construiu uma atuação reconhecida tanto nas artes quanto nas causas sociais, voltada à proteção das populações mais vulneráveis e à promoção dos direitos humanos.