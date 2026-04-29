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Daniela Mercury pede desculpas a Edson Gomes após acusação de violência contra a mulher

Em nota publicada nas redes sociais, a cantora afirmou que sua fala era dirigida a "todos os homens brasileiros", e não especificamente a Edson

Zero Hora

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