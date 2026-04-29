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Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência contra mulher e cantor rebate: "Quero que ela prove"

Discussão entre os dois aconteceu durante o prêmio Troféu Armandinho e Irmãos Macedo

Zero Hora

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