Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência contra mulher e cantor rebate: "Quero que ela prove"

Embate entre dois cantores ocorreu em premiação. Celia Santos / Divulgação / Reprodução / @edsongomesreal / Instagram

Durante a entrega do Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, na terça-feira (28), a cantora Daniela Mercury acusou o cantor Edson Gomes de agredir a esposa e pediu que o artista tratasse a mulher "com carinho".

— Edson, peço que você seja carinhoso com a sua esposa, porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher — disparou Daniela ao subir no palco.

A cantora recebeu o prêmio de hit do Carnaval com a música Laroyê. Em seu discurso, a artista ainda apelou para que os colegas do ramo se unissem contra a violência à mulher e que dessem uma atenção especial às mulheres negras, as principais vítimas da violência.

Réplica

Edson Gomes também estava presente no evento e subiu ao palco após a declaração de Daniela. Ele disse que a cantora tentou envergonhá-lo na frente das pessoas e que terá de provar as acusações.

— Tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove. Quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, para quê? — questionou.

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A cantora chegou a se desculpar e afirmou que não teria como provar o que tinha dito, mas justificou a fala afirmando que se trata de uma preocupação com as mulheres.

A discussão foi interrompida por Carlinhos Brown, apresentador da premiação, que sugeriu que os cantores cantassem uma música, o que foi recusado por Gomes: