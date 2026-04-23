"Exige uma entrega que vai muito além da coreografia": quem é o cover que mantém Michael Jackson vivo no RS

Diante de um espelho, de camiseta preta com os dizeres "Para Sempre Michael" e com uma bolsa de produtos aberta à sua frente, Nelson Lang começa a transformação. Primeiro, o hidratante para fechar os poros. Depois, uma base. E então o que ele mesmo chama de "líquido mágico" — um fixador que garante que a maquiagem não saia, nem sob o suor de duas horas de show. A pele vai clareando, o nariz vai sendo redesenhado e a peruca transforma o rosto.

A cena se repete há oito anos antes de cada apresentação. Mas, desta vez, ela carrega um peso diferente. Nelson, de 28 anos, atendente de conveniência em Viamão e natural de Gravataí, foi convidado pela Universal Pictures para a pré-estreia do filme Michael, badalada cinebiografia sobre o Rei do Pop. A estreia é nesta quinta-feira (23).

Para um cover que já percorreu mais de 60 cidades gaúchas levando o legado do artista adiante, o convite soa como um reconhecimento. E também como a volta ao ponto de partida de uma história que começou, de forma discreta, num quarto com a porta fechada.

A primeira memória

Nelson cresceu numa família do Interior, de raízes simples, sem muito contato com a cultura internacional. Em casa, a madrasta ouvia Michael Jackson — e foi assim que o nome do astro chegou até ele.

— Eu tenho uma memória muito vaga, quando eu era muito criança vendo Thriller. Eu não entendia muito bem como é que zumbis dançavam — recorda.

Mesmo assim, Nelson não se tornou fã de imediato. O encontro de verdade com Michael Jackson aconteceu em 2009, quando o mundo parou com a morte do artista. Nelson tinha 11 anos e não entendia o porquê de tanta comoção.

— Todo mundo falava só disso. Comecei a assistir, a ganhar DVD, CD... e comecei a dançar algumas coisinhas em casa sozinho. Só quando eu ficava sozinho mesmo, tinha vergonha — conta.

Do quarto para o palco

O salto do quarto para o palco levou três anos. Em 2015, fez sua apresentação pública. No entanto, só em 2018 ele deu o passo seguinte: assumir o papel de cover profissional, com show, figurino e proposta artística definida. Para Nelson, essa distinção importa.

— Dançar como Michael Jackson e ser um cover dele são coisas diferentes, e a segunda exige uma entrega que vai muito além da coreografia — afirma.

Transformar-se em uma segunda pessoa, conta Nelson, exige estudo intenso, não só de movimentos, mas de presença:

— Ele sempre faz a mesma careta, um “biquinho” da vida, um olhar muito fulminante. Esses detalhes fazem muita diferença.

Uma hora no espelho

Nelson transpira muito, por característica do seu corpo, mas também porque os shows são extenuantes fisicamente e longos. Por isso, cada etapa da maquiagem tem uma função técnica além de estética.

O processo todo leva cerca de uma hora, e Nelson teve de aprender a fazê-lo sozinho. Sua esposa, Ketlin Silva, é maquiadora profissional, mas nem sempre pode estar presente. Há apenas uma etapa que ele confessa não gostar: fazer a barba.

— Eu detesto tirar a barba, porque eu gosto dela (risos). Tem que ser muito detalhadinho, não posso me cortar. Digamos que eu faço a barba duas vezes cada vez que vou me apresentar — lamenta.

“O show é o conjunto”

Quando Nelson decidiu transformar o cover num espetáculo coletivo, em 2018, morava em Viamão. Os primeiros dançarinos que encontrou eram de Canoas, onde ele também frequentava um grupo de cosplay.

A pandemia fez tudo voltar à estaca zero. Quando a vida recomeçou, Nelson encontrou Carol e Davi, os dois primeiros dançarinos do novo ciclo. Hoje, a equipe tem oito pessoas: dançarinos, fotógrafo, motorista para as viagens longas, a esposa — que cuida da maquiagem — e o segurança de palco nos shows.

— A gente realmente virou amigo, amigo mesmo. Um dia na casa do outro, em aniversário — afirma o artista.

Perguntado se a equipe maior muda a forma de se apresentar, Nelson não hesita:

— Às vezes falo que eu sozinho não faço o show. O show é o conjunto. Se eu não tivesse toda a equipe, não estaria fazendo até hoje. Tenho quase certeza — diz.

O espetáculo, batizado de Para Sempre Michael, percorre toda a carreira do artista — de I Want You Back, dos Jackson 5, até os anos 2000 —, e já foi levado a mais de 60 cidades gaúchas.

— É muito bacana porque tem muita gente que conhece o Michael. Mas, a ideia sempre foi levar para novas gerações. Hoje, a gente já fez muito mais aniversário de criança do que de pessoa adulta.

O tesouro da coleção e os irmãos Jackson

Entre CDs, DVDs e figurinos, Nelson guarda um item que considera especial: um livro sobre a vida de Michael Jackson, autografado pelo pai do cantor, Joe Jackson, quando o patriarca da família veio a Porto Alegre, em 2010.

À época um novato entre os fãs, não importou muito para Nelson o papel polêmico que Joe teve na vida do filho, hoje alvo de críticas.

— Além de ser um livro sobre a vida do Michael, que já é especial, veio de um contato com alguém que realmente fez parte da história — explica.

Há também memórias que vivem só na cabeça. Em 2019, dois dos irmãos de Michael Jackson vieram ao Brasil para uma apresentação. Nelson estava caracterizado, era seu segundo ano como cover.

— Eles vieram para tirar foto e tal. Me olharam e começaram a conversar. Eles postaram meu vídeo no Instagram, o que eu nunca imaginei — conta.

Pré-estreia

Nelson assistiu ao filme Michael no dia 16 de abril, em uma sessão especial como convidado da Universal Pictures. A expectativa, alimentada por dois anos de adiamentos, era alta.

— O filme retrata, eu creio, 60% da parte artística do Michael e 40% da parte humana. É muito fiel à história, às músicas, aos locais, aos figurinos, até a posição dos instrumentos no palco — avalia.

A infância de Michael, a relação ríspida com o pai, a privação de brincar e estudar estão lá. Nelson reconhece que o filme é "chapa branca" — ameniza os momentos mais pesados —, mas ainda assim considera fiel.

— As minhas expectativas foram cumpridas e até superadas. Muito bem trabalhado, maquiagem, efeitos visuais, produção muito fiel. E já corre o rumor de que vai ter parte dois — se empolga.

Planos

O lançamento do filme vem ao encontro de planos ambiciosos para o espetáculo Para Sempre Michael. Nelson deseja expandir para outros estados, aumentar a produção do espetáculo e ganhar mais espaço no circuito artístico estão no horizonte.

— Depois eu penso no resto, questão de retorno financeiro, enfim. O principal, enquanto eu tiver físico para isso, é levar o legado do Michael adiante.

