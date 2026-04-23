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"Exige uma entrega que vai muito além da coreografia": quem é o cover que mantém Michael Jackson vivo no RS

Há oito anos interpretando o ídolo em palcos gaúchos, Nelson Lang foi convidado pela Universal Pictures para a pré-estreia do filme sobre o "Rei do Pop"

Juliano Lannes*

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