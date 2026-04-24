Música

11º álbum da carreira
Notícia

Com som "mais puro" e cantando uma despedida bem resolvida, Fresno lança "Carta de Adeus" com expectativa para show em Porto Alegre

Novo trabalho da banda gaúcha chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (24). Apresentação gratuita na Redenção será em 16 de maio

Caroline Garske

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