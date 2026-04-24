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Clima de reencontro
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Com Cê Tá Doido e mais atrações nacionais, Universo Alegria retorna a Esteio neste final de semana

De volta à Região Metropolitana, evento quer celebrar encontro de gerações no Parque de Exposições Assis Brasil

Alexandre Rodrigues

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