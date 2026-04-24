Com Cê Tá Doido e mais atrações nacionais, Universo Alegria retorna a Esteio neste final de semana

Cê Tá Doido reúne Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda Divulgação / Divulgação

Em uma edição com clima de reencontro, o Universo Alegria volta ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, neste domingo (26), resgatando o cenário que marcou suas primeiras edições. Depois de passar por palcos como a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e até expandir sua marca para Curitiba, o evento retorna às origens com uma proposta carregada de simbolismo. A ideia é unir diferentes gerações em um mesmo espaço, misturando nostalgia e atualidade em uma grande celebração.

O line-up traduz bem esse encontro de tempos. Nomes que ajudaram a construir a identidade do festival lá no início, como Corpo e Alma e Rainha Musical, estão de volta, dividindo espaço com artistas consagrados do cenário nacional, como Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa e Victor & Leo.

Um dos grandes destaques desta edição é o projeto Cê Tá Doido, que reúne Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda em um formato que tem rodado o país e conquistado cada vez mais fãs.

Com mais de quatro horas de show, o espetáculo mistura sucessos autorais, releituras de clássicos do sertanejo, tudo em um palco temático inspirado em um posto de combustíveis.

Apresentação da 92

Veículo de comunicação oficial do Universo Alegria, a rádio 92 (92.1 FM) marcará presença com uma série de ações especiais para o público. Entre as ativações, haverá um túnel de LED para vídeos e fotos, além de um totem para recarga de celulares. Também haverá distribuição de brindes ao longo do evento.

Os comunicadores da 92 apresentarão os shows, e a cobertura digital ficará por conta do perfil da rádio no Instagram (@92radio), levando os bastidores e os melhores momentos em tempo real.

Conversamos com os artistas que formam o Cê Tá Doido sobre o sucesso do projeto. Confira:

O Cê Tá Doido nasceu da amizade entre vocês. Quem foi o primeiro a falar: "isso aqui pode virar algo grande"?

Ícaro: Acho que ninguém de nós imaginava que ia tomar a proporção que está tomando hoje. O Cê Tá Doido cresce a cada dia, de uma forma muito natural. Eu acredito muito na verdade dos artistas, na minha amizade com o Gilmar, com o Panda, na nossa relação com o Humberto e o Ronaldo. Tudo isso somou para a gente construir algo consistente e verdadeiro. E é justamente essa verdade que o público sente e que está fazendo o projeto crescer tanto, a ponto de se tornar um dos maiores labels do Brasil. Sem dúvida, essa parceria e essa amizade foram fundamentais para tudo isso acontecer e seguir acontecendo.

O que diferencia o Cê Tá Doido de um show tradicional de sertanejo?

Panda: O Cê Tá Doido vai além do sertanejo. Claro que o sertanejo é a base, mas ele também abre espaço para a gente passear por outros estilos, como rock, MPB, música internacional. Isso deixa o show mais dinâmico e surpreendente. E tem a nossa amizade, que faz muita diferença: quando a gente está junto no palco, a energia é outra, é forte, é verdadeira. Acho que o público percebe isso, se conecta e entra na vibe com a gente.

Como cada um de vocês contribui para a identidade do projeto no palco?

Panda: Cada um traz um gosto musical, uma referência, uma personalidade diferente. Claro que às vezes rolam opiniões distintas, mas no fim a gente sempre chega em um ponto em comum, porque todo mundo quer a mesma coisa: fazer um show bom e levar alegria para o público. Essa mistura de estilos e personalidades acaba sendo justamente o que dá identidade ao projeto.

O que o público pode esperar viver no Universo Alegria?

Humberto: A gente está preparando um repertório bem especial e está muito feliz de fazer parte do Universo Alegria. O público pode esperar um pouco do que já viu nos nossos DVDs, mas com aquela energia única do ao vivo. É uma experiência diferente, intensa, que só quem está ali consegue sentir. É difícil até colocar em palavras, tem que viver.

Mais informações

O quê: Universo Alegria em Esteio

Quando: neste domingo (26)

Onde: Parque de Exposições Assis Brasil (BR 116, KM 13)

Quanto: ingressos a partir de R$ 90, pela plataforma zig.tickets

Abertura dos portões: meio-dia

Previsão de início dos shows: 13h

Classificação: Livre. Menores de até 13 anos podem acessar o evento somente acompanhados dos pais ou responsável legal. Menores de 14 a 16 anos, é obrigatório portar autorização dos pais reconhecida em tabelionato. Obrigatória a apresentação de documento com foto para todo o público

Transporte: A Trensurb irá realizar operação especial para atender o público ao fim do festival. A Estação Esteio irá permanecer aberta até 0h30 de segunda-feira (27). Trens extras prestarão serviço em ambos os sentidos, conforme a demanda, até o fechamento da estação. As demais estações do metrô fecharão nos horários normais e irão funcionar apenas para desembarque durante a extensão da operação.