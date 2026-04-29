Cachorro do cantor Edson, da dupla com Hudson, é encontrado morto após uma semana desaparecido 

O cachorro do cantor Edson, da dupla com Hudson, foi encontrado morto após quase uma semana desaparecido. O anúncio foi feito pela família, por meio das redes sociais, na noite de terça-feira (28).
"Kiko era mais do que um animal de estimação — era parte da família, companheiro leal e fonte diária de afeto. Sua ausência deixa um vazio irreparável", escreveu a família no comunicado.
O cachorro, chamado Kiko, era um pinscher de três anos e desapareceu na última quarta-feira (22), no condomínio Chácara Polaris, em Indaiatuba, em São Paulo.
Edson chegou a oferecer recompensa para quem encontrasse o animal.