Britney Spears é internada em reabilitação para tratar abuso de substâncias

Representante da cantora afirmou que ela se internou voluntariamente na clínica. PASCAL GUYOT / AFP

A superestrela do pop Britney Spears, 44 anos, deu entrada em um centro de reabilitação após ter sido presa no mês passado sob suspeita de dirigir alcoolizada, conforme informou a revista americana TMZ no domingo (12).

Em um e-mail enviado à The Associated Press, um representante da cantora de 44 anos afirmou que ela se internou voluntariamente na clínica.

No início de março, a artista foi detida no condado de Ventura, perto de Los Angeles, sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool. Ela foi libertada pouco depois.

Na ocasião, um representante de Britney classificou o incidente como "totalmente injustificável" e afirmou que a artista tomaria "as medidas adequadas" e cumpriria a lei, segundo o site de entretenimento Deadline. Sua conta no Instagram foi desativada.

Carreira e vida pessoal

Britney alcançou sucesso musical global no fim dos anos 1990 com sucessos como Baby One More Time e Oops!... I Did It Again, e sofreu perseguição de tabloides e paparazzi no auge de sua carreira.

Após uma crise nervosa em público em 2007, ela foi submetida à tutela legal de seu pai, Jamie Spears, que controlava seu dinheiro e sua vida pessoal, mesmo enquanto ela seguia fazendo shows.

A cantora enfrentou o pai na Justiça para pôr fim à tutela, que foi dissolvida por um tribunal de Los Angeles em 2021, após o grande apoio público gerado pelo movimento "Free Britney" (Libertem Britney). Nos últimos anos, ela se afastou da música.