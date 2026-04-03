Após conquistar Grammy Latino, Sorriso Maroto faz show em Porto Alegre neste sábado: "Gratidão por tudo que vivemos"

Sorriso Maroto é uma das atrações do evento Isso é Pagode, neste sábado. Divulgação / Divulgação

Neste sábado (4), Porto Alegre recebe a primeira edição do Isso é Pagode, na nova Fly 51. O evento reúne Turma do Pagode e Sorriso Maroto, que conversou com exclusividade com a reportagem.

Bruno (vocal), Cris (percussão), Sergio Jr. (violão), Vini (teclado e piano) e Fred (percussão) vivem mais um momento de coroação da carreira. Em novembro do ano passado, eles conquistaram seu primeiro Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de samba/pagode, com Sorriso Eu Gosto — No Pagode Vol. 3: Homenagem ao Fundo de Quintal. O trabalho foi gravado em Londres, no Abbey Road Studios, e colocou o grupo como o primeiro do gênero a registrar um projeto no tradicional estúdio britânico.

Criado em 1997, no Rio de Janeiro, o Sorriso Maroto construiu uma trajetória sólida dentro da música brasileira — com circulação também pelo Exterior. Na Capital, o show deve reunir sucessos que marcaram essas quase três décadas de estrada e músicas recentes, refletindo a fase atual.

Entrevista com Sorriso Maroto

O evento deste sábado se chama Isso é Pagode. Para vocês, o que define um pagode de verdade?

Bruno: um pagode que faz a galera curtir, dançar e cantar junto. A gente brinca que o repertório do Sorriso tem aquele pagodinho diferente. O pagode é o ritmo que faz a galera se divertir; é isso que a gente gosta de fazer no palco.

Como vocês equilibram músicas novas e sucessos antigos no repertório do show?

Bruno: o Sorriso é uma banda de 28 anos de carreira, então são muitas músicas lançadas. Hoje, temos um momento do show que é um bloco em que cantamos só as antigas, bem lá do comecinho da nossa carreira; tem hits do Sorriso que não podem faltar e que a galera sempre pede, como Assim Você Mata o Papai, Sinais, Clichê, Lua de Mel. E há também as músicas novas, porque, mesmo com quase três décadas de carreira, estamos sempre lançando novos projetos, collabs e parcerias. Fazemos sempre um mix nos nossos shows para que todo mundo fique feliz, se divirta e cante junto.

O que passou pela cabeça de vocês quando ouviram o nome do Sorriso Maroto anunciado como vencedor do Grammy Latino?

Bruno: é um filme que passa pela nossa cabeça. Essa estatueta é a materialização de tudo o que conquistamos nesse tempo de carreira, toda a nossa dedicação, tudo o que tivemos que abrir mão. Temos uma comunidade de fãs incrível, mas ter esse reconhecimento técnico da Academia ao nosso trabalho é muito gratificante.

Teve algum bastidor curioso da gravação lá no estúdio da Abbey Road?

Bruno: acho que o bastidor curioso é estar no Abbey Road. Foram dois dias, um de preparação e um de gravação, muito intensos. É o estúdio em que os Beatles gravaram, então é algo muito icônico. Muitos artistas passaram por lá também, e nós somos o terceiro artista brasileiro a gravar lá, o primeiro de samba e pagode. Para a gente, estar lá representando nosso segmento musical, fazendo uma homenagem ao Fundo de Quintal, foi muito especial. Além disso, para podermos gravar lá, tivemos que receber uma autorização do estúdio; eles analisaram todo o trabalho do Sorriso, e ficamos muito felizes quando tivemos a aprovação. Foi um processo muito intenso e um sonho realizado.

Isso é Pagode, com Sorriso Maroto e Turma do Pagode