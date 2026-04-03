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Após conquistar Grammy Latino, Sorriso Maroto faz show em Porto Alegre neste sábado: "Gratidão por tudo que vivemos"

Grupo sobe ao palco da Fly 51 com repertório que mescla clássicos dos quase 30 anos de carreira a canções mais recentes

Alexandre Rodrigues

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