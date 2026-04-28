Ana Castela esclarece rumores sobre aposentadoria: "Não vou parar"

Ana Castela tranquilizou os fãs ao afirmar que não pretende se afastar da carreira musical. Em vídeo publicado no Instagram na noite de segunda-feira (27), a cantora esclareceu rumores sobre uma possível aposentadoria que surgiram após sua participação no programa Altas Horas, da TV Globo, no último sábado (25).
— Para quem está preocupado se eu vou parar ou não com a música daqui a dois anos, eu não vou, gente. Não tem como. Hoje, para mim, praticamente isso virou impossível, porque a música se tornou uma paixão muito grande na minha vida — iniciou a Boaideira, como é conhecida, em vídeo compartilhado no stories – modalidade que desaparece após 24 horas.
No entanto, Ana Castela confirmou o desejo de tirar um período de "folga" nos próximos anos para se dedicar à família. Um dos objetivos da cantora é aprender sobre a lida na fazenda.
— Mas daqui a dois anos, eu quero tirar pelo menos três meses para ficar tranquila. Para viajar, para ficar na fazenda com meu pai — prosseguiu.
Com mais de 12,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify atualmente, Ana Castela também aproveitou para reforçar que a agenda de shows e o número de trabalhos vão diminuindo com o passar do tempo. Apesar disso, destacou que tem apenas cinco anos de carreira e "muito para viver no mundo da música".
— Para quem ficou super feliz que eu ia parar daqui dois anos, pode voltar a ficar triste, porque eu não vou parar. Mas vocês vão ter pelo menos uns três meses de folga de Ana Castela, mas só três meses porque depois eu volto — encerrou.
Participação no Altas Horas
No programa exibido pela TV Globo no sábado (25), Ana Castela comentou com Serginho Groismann sobre o desejo de dedicar-se mais à fazenda da família e aprender sobre a vida no campo com o pai. Após a fala, surgiram rumores de que a cantora estaria pensando em se afastar da música.
— Eu vou parar daqui a uns dois anos, vou ser fazendeira — declarou Ana no Altas Horas durante conversa informal com Serginho.
— Aí você vai fazer: "turnê de despedida da Ana Castela'" para lotar estádios durante quatro anos — responde o apresentador.