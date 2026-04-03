"Achei que era uma brincadeira", diz Zé Neto sobre decisão judicial que restringe música ligada a Vorcaro

Zé Neto, da dupla com Cristiano, afirmou não saber se a dupla ainda lançará a música inédita. Renan Mattos / Agencia RBS

O cantor Zé Neto se manifestou nas redes sociais na quinta-feira (2) após a Justiça de São Paulo determinar que ele e o parceiro musical Cristiano interrompessem a divulgação de uma música inédita. O novo trabalho estaria associado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

— Achei que era uma brincadeira por ser 1º de abril — disse o cantor nos stories do Instagram.

Segundo Zé Neto, o advogado da dupla deixou uma cópia do processo com ele, mas por se tratar de uma ação em segredo de Justiça, ele ainda não pode compartilhar detalhes.

— Tem uma música aí que a gente vai lançar. E a gente nem lançou ainda. Vazou um pedaço dela e associaram ela a um assunto — explica Zé Neto.

O assunto seria a vida amorosa de Vorcaro. A letra não cita nomes e narra a história de um homem que mantém múltiplos relacionamentos ao mesmo tempo.

O cantor disse que o lançamento estava previsto para a segunda semana de abril, mas agora não sabe mais se o trabalho será lançado.

— Eu nem sei se a gente lança ou não, estou até meio com medo — afirmou Zé Neto.

No fim do vídeo, ele brinca: "Estão querendo nos calar". O cantor prometeu trazer mais atualizações assim que puder.

Entenda o caso

A decisão judicial atende a um pedido da influenciadora Karolina Trainotti, que afirma ter tido fotos e dados pessoais usados sem autorização no vídeo promocional da faixa, que circulou em redes sociais e páginas de entretenimento. O problema, segundo os advogados de Karolina, não está na música em si, mas na forma como ela foi usada para marketing.

O vídeo que motivou a ação judicial era de bastidores de uma versão ao vivo da faixa. Nele, a canção foi sincronizada com imagens e conteúdos extraídos de comunicações privadas de Vorcaro, banqueiro preso desde março e investigado por fraudes estimadas em R$ 56 bilhões envolvendo o Banco Master.

Vorcaro teve o sigilo de seu celular quebrado durante as investigações e parte das conversas com a ex-namorada e outras mulheres veio a público. A música teria sido inspirada nesses diálogos.

Um dos trechos que acompanhava as imagens diz: "Eu falava bom dia pra uma, escrevia bom dia pra outra. Eu ouvia eu te amo de uma e eu lia eu te amo da outra".

Karolina já havia aparecido no noticiário antes da ação judicial. Revelações anteriores indicam que ela teria recebido de Vorcaro um imóvel de alto padrão avaliado em R$ 4,3 milhões.