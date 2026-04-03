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1º de abril?
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"Achei que era uma brincadeira", diz Zé Neto sobre decisão judicial que restringe música ligada a Vorcaro

Magistrado mandou interromper divulgação do trabalho novo por uso de imagens e dados pessoais sem autorização

Zero Hora

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