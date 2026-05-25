"A música latina que se ouve no Brasil é a que entra com sucesso nos EUA, como Shakira ou Bad Bunny", diz Jorge Drexler

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Cantor uruguaio que apresenta o álbum "Taracá" em Porto Alegre diz que a inteligência artificial não faz boa poesia e que muito jovens não sabem se apaixonar

William Mansque

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