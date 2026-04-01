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"A gente descobriu algumas incompatibilidades", diz Marcelo Bonfá sobre projeto com Dado Villa-Lobos

Baterista, que está lançando autobiografia em quadrinhos, fala sobre polêmicas, novo show e o momento do rock nacional

Samuel Bizachi

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