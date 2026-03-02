"Vou amá-los por toda a eternidade": ex-noiva de Dinho posta homenagem aos Mamonas Assassinas

Valeria Zoppello postou uma homenagem aos Mamonas Assassinas em suas redes sociais. Reprodução / @valeriazoppello

Nesta segunda-feira (2) completam-se 30 anos da morte de Dinho, Júlio Rasec, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Bento Hinoto, integrantes da banda Mamonas Assassinas. O quinteto criou o grupo que marcou a música brasileira nos anos 1990 e estava no auge do sucesso quando foi vítima de um acidente aéreo, em 2 de março de 1996.

Em meio à repercussão da data, Valeria Zoppello, a eterna "Pitchulinha" e ex-noiva do vocalista Dinho, nome artístico de Alecsander Alves, postou uma homenagem à banda em seu Instagram (veja abaixo) junto com a sobrinha do vocalista, Alecsandra Alves.

"Ter sido namorada do maravilhoso Dinho não me define, mas faz parte de quem eu sou. Carrego memórias únicas e especiais. Carrego a certeza de ter sido amada e ter amado com toda a intensidade possível. Carrego parte da história da banda mais incrível que o Brasil já teve: Mamonas Assassinas!", escreveu Valeria.

Valeria se declarou para os membros da banda e disse que iria amá-los "por toda eternidade":

"Às vezes me pergunto o porquê de ter-me sido dado o privilégio de viver tudo tão de perto com eles. De ter podido conviver com cada um, de forma tão amistosa, genuína e carinhosa… Dinho, Júlio, Samuel, Sérgio e Bento, muito obrigada por terem me permitido estar com vocês! Eu vou amá-los por toda eternidade!", afirmou.

Documentário especial

Também nesta segunda-feira (2), a TV Globo exibe na Tela Quente o documentário especial Mamonas — Eu Te Ai Lóve Iú. Na produção, Valeria relembra o relacionamento com a banda e os bastidores do acidente. De última hora, Dinho pediu que ela não embarcasse no avião que, horas depois, colidiria contra a Serra da Cantareira.

Relembre a tragédia

No auge da carreira, os Mamonas Assassinas tiveram sua trajetória interrompida por uma fatalidade. Na noite de 2 de março de 1996, às 23h15min, o avião que transportava os músicos, a equipe técnica e a tripulação colidiu contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, resultando na morte de todos os ocupantes.

A despedida foi marcada por uma comoção sem precedentes na história da cultura brasileira. Cerca de 30 mil pessoas prestaram as últimas homenagens no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu, enquanto o cortejo rumo ao Cemitério Parque das Primaveras mobilizou mais de 100 mil fãs.

Memorial para os artistas

Os corpos de Bento, Dinho, Samuel, Júlio e Sérgio foram exumados no final de fevereiro para iniciar a construção de um memorial para a banda.

Parte das cinzas dos músicos será transformada em adubo para o plantio de cinco jacarandás, um para cada integrante do grupo. As árvores serão plantadas no espaço que se chamará Jardim BioParque Memorial Mamonas, atrás dos túmulos originais, que serão mantidos.

Cada árvore receberá um totem com QR Code e o código dará acesso a conteúdos sobre os músicos, como textos, fotos e vídeos que resgatam a história da banda.

Em entrevista ao g1, Jorge Santana, CEO da marca Mamonas, disse que a visitação do público ao espaço será gratuita e cada família poderá definir o conteúdo disponibilizado no memorial. A ideia é que os materiais sejam atualizados permanentemente.

Confira a homenagem de Valeria Zoppello à banda