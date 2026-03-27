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Na boca do povo
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Voto popular elege "Porto Alegre É Demais" no especial A Música de POA

Enquete com leitores de Zero Hora destacou canção de José Fogaça imortalizada por Isabela Fogaça

William Mansque

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