Voto popular elege "Porto Alegre É Demais" no especial A Música de POA

Cantora Isabela Fogaça tornou célebre "Porto Alegre É Demais", composição de José Fogaça. André Ávila / Agencia RBS

O especial A Música de POA, publicado por Zero Hora nesta quinta-feira (26), para celebrar o aniversário de 254 anos da cidade, revelou que Deu pra Ti, de Kleiton & Kledir, foi a canção que melhor representa Porto Alegre em votação com 200 artistas. Já a opinião dos leitores que participaram de enquete promovida por Zero Hora consagrou outro clássico.

Porto Alegre É Demais, composição de José Fogaça imortalizada na voz de Isabela Fogaça, teve 36,8% dos votos do público. A canção havia ficado em segundo lugar entre os 200 artistas do júri oficial.

Isabela diz que se sente honrada com a lembrança e com o carinho das pessoas:

— Estar no consciente coletivo da cidade é muito legal, fazendo parte de momentos que trazem lembranças e emoções. É exatamente o que a canção quer dizer. Não se trata só de lugares, mas do que cada um sente ao lembrar deste lugar.

José Fogaça acrescenta que Porto Alegre É Demais é "filha" de Deu pra Ti e que ambas as canções têm proximidade histórica:

— Procurei devolver a homenagem que meus amigos Kleiton e Kledir me fizeram em Deu pra Ti, que é obra de gênios. São canções irmãs, cada uma com sua identidade, mas que têm no amor à cidade e às pessoas e na saudade o mesmo sentimento de pertencimento ao nosso lugar.

Completando o pódio

No júri popular, Deu pra Ti foi a vice-campeã, com 32,1% dos votos.

Horizontes ficou em terceiro, com 15%. Composição de Flávio Bicca Rocha interpretada na peça Bailei na Curva, a canção ficou célebre na gravação de Elaine Geissler.

Amigo Punk (Frank Jorge/Marcelo Birck), da Graforréia Xilarmônica, foi a quarta mais votada, com 11,1%. Completam a lista da votação popular Pegadas, de Bebeto Alves, com 2,6%, e Ramilonga, de Vitor Ramil, com 2,4%.

A votação popular foi aberta às 4h da quinta-feira (26) e encerrada nesta sexta (27), às 10h.