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Tiago Iorc vai trazer a Porto Alegre a turnê de 10 anos de "Troco Likes": "Cresci mergulhado na música gaúcha"

Em entrevista, cantor e compositor fala sobre turnê comemorativa e as influências do tempo em que morou no RS

William Mansque

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