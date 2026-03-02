Sambista Adriana Araújo morre aos 49 anos

Adriana iniciou a trajetória artística em 2008. @adrianaaraujooficiall / Reprodução

A sambista Adriana Araújo, 49 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (2). A informação foi confirmada pela assessoria em uma publicação na rede social da artista.

Um dos principais nomes do samba mineiro, Adriana estava internada em estado gravíssimo desde sábado (28) após sofrer um aneurisma cerebral em Belo Horizonte. As informações são do g1.

De acordo com a assessoria da cantora, Adriana passou mal em casa na noite de sábado (28). Ela desmaiou e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens.

Segundo a equipe médica, a artista foi diagnosticada com aneurisma cerebral que provocou uma hemorragia de grande extensão. Adriana estava em coma, entubada e o quadro de saúde era considerado gravíssimo e irreversível.

Trajetória no samba mineiro

Reconhecida como uma das principais vozes femininas da nova geração do samba em Minas Gerais, Adriana iniciou a trajetória artística em 2008.

Foi convidada para interpretar a música Nasci para Cantar e Sonhar, de Dona Ivone Lara, durante um show em Belo Horizonte. Em 2011, passou a integrar o grupo Simplicidade Samba, consolidando o nome nas rodas e eventos dedicados ao gênero na capital mineira.

Na carreira solo, dividiu o palco com artistas consagrados do samba brasileiro, como Diogo Nogueira e Jorge Aragão. Em 2021, lançou o álbum Minha Verdade, trabalho que reuniu composições autorais e releituras.

No ano passado, Adriana participou do programa Samba Delas, produzido pela TV Globo Minas. A atração destacou a força feminina na construção e no fortalecimento do samba em Belo Horizonte.

"Hoje nos despedimos da nossa amada Adriana Araújo. Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor. O samba sentirá profundamente sua ausência, mas não apenas ele. Sentirão falta todos que um dia receberam seu carinho, sua escuta atenta e seu caloroso abraço.", destacou a nota publicada no Instagram (confira abaixo).

A artista deixa o marido, Evaldo, e o filho, Daniel. A publicação também pede orações e boas energias para que os dois "encontrem energia e amparo".

"Sua presença ficará eternamente em nossos corações e também registrada nas plataformas onde compartilhou sua arte, permitindo que sua voz continue ecoando e tocando vidas para sempre. Obrigada por tanto, nossa rainha. Seu brilho é eterno.", completou a nota.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento de Adriana.



