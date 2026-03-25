Turnê se chama Registro Histórico. Gabriel Porangaba / Divulgação

Luan Santana está percorrendo o Brasil com a turnê Registro Histórico e chega a Porto Alegre para um show no estádio Beira-Rio. A venda de ingressos para o público geral começou ao meio-dia desta quarta-feira (25), pela plataforma Guichêweb.

No palco, o cantor revisita diferentes fases da carreira em uma superprodução que aposta na memória afetiva, reforçando a conexão com o público.

O repertório traz sucessos que marcaram gerações, como Meteoro, Você Não Sabe o Que É Amor, Te Vivo, entre outros.

O projeto foi registrado em outubro de 2025, na Arena da Baixada, em Curitiba, reunindo cerca de 70 mil pessoas ao longo de dois dias de gravação.

No último sábado (21), ele se apresentou na Arena MRV, em Belo Horizonte. Há outras 14 datas previstas ao longo do ano (veja o calendário abaixo).

Veja todas as datas da turnê

21/03 - Belo Horizonte (MG)

- Belo Horizonte (MG) 25/04 - Cuiabá (RS)

- Cuiabá (RS) 16/05 - Rio de Janeiro (RJ)

- Rio de Janeiro (RJ) 06/06 - Porto Alegre (RS)

15/08 - Fortaleza (CE)

- Fortaleza (CE) 22/08 - Salvador (BA)

- Salvador (BA) 12/09 - São José do Rio Preto (SP)

- São José do Rio Preto (SP) 19/09 - Ribeirão Preto (SP)

- Ribeirão Preto (SP) 03/10 - Miami (FL)

- Miami (FL) 10/10 - Brasília (DF)

- Brasília (DF) 17/10 - Vitória (ES)

- Vitória (ES) 24/10 - João Pessoa (PB)

- João Pessoa (PB) 20/11 - Belém (PA)

- Belém (PA) 21/11 - Manaus (AM)

- Manaus (AM) 19/12 - São Paulo (SP)