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"Registro Histórico": veja datas e locais da turnê de Luan Santana 

Apresentações começaram no último sábado (21). Em Porto Alegre, apresentação será no dia 6 de junho, no estádio Beira-Rio

Zero Hora

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