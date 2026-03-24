Música

Embalando gerações
Notícia

"Quero sair coberta de luz e de amor do público gaúcho", diz Marina Lima sobre estreia de turnê em Porto Alegre

Repertório será composto por clássicos e músicas de disco lançado nesta terça-feira

Henrique Moreira*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS