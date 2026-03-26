Quem são os 200 artistas que votaram no especial A Música de POA

Para festejar o aniversário de 254 anos de Porto Alegre, completados nesta quinta-feira (26), Zero Hora publica o especial A Música de POA, que tem a finalidade de enaltecer as músicas que refletem a identidade da capital gaúcha. A reportagem perguntou a 200 artistas: para você, qual é a música que melhor representa Porto Alegre?
O projeto reuniu votantes de variadas funções (cantores, instrumentistas, DJs) e gerações, abrangendo diferentes estilos musicais — rock, rap, funk, eletrônica, samba, blues, regional, jazz etc. De Armandinho a Adriana Calcanhotto. De MC Jean Paul a Vitor Kley. De Humberto Gessinger a Luiz Marenco. De Nitro Di ao maestro Manfredo Schmiedt. De Duda Calvin a Valéria Barcellos.
Os participantes não precisavam ter nascido ou estarem vivendo em Porto Alegre: apenas possuir uma conexão sólida com a capital. Nomes importantes podem ter ficado de fora. E alguns convidados não atenderam a reportagem.
Entre os 200 votantes, 80 canções foram lembradas. Não faltaram clássicos como Porto Alegre É Demais (José Fogaça), Amigo Punk (Frank Jorge/ Marcelo Birck), Ramilonga (Vitor Ramil), Pegadas (Bebeto Alves) e Horizontes (Flávio Bicca Rocha).
Mas a música mais citada foi Deu Pra Ti, de Kleiton & Kledir, com 18% dos votos.
Conheça os 200 votantes
Confira os artistas que participaram e suas músicas escolhidas:
- Adriana Calcanhotto - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Adriana Deffenti - Ramilonga - Vitor Ramil
- Adriano Trindade - Ramilonga - Vitor Ramil
- Alemão Ronaldo - Porto Alegre (Nenhum de Nós) - Nenhum de Nós
- Alex Camargo (Krisiun) - Outras Andanças - Os Serranos
- Alexandre Rodrigues (Pau Brasil) - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Alice Kranen - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Álvaro RosaCosta - Lugarejo - Wanderlei Falkenberg e Giba Giba
- Ana Clara Matielo - Sorvete de Manhã - Bel Medula
- Ana Medeiros - Depois da Chuva - Bebeto Alves
- Anaadi - Horizontes - Flávio Bicca Rocha
- Analise Severo - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- André Paz - Ramilonga - Vitor Ramil
- Andréa Cavalheiro - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Andrio Barbosa (Superguidis) - Ramilonga - Vitor Ramil
- Antonio Villeroy - Povoado das Águas - Juntos (Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Antonio Villeroy e Gelson Oliveira)
- Ariel B - Outra Vida - Armandinho
- Armandinho - Horizontes - Flávio Bicca Rocha
- Arthur de Faria - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Bagre Fagundes - Paixão à Primeira Vista - Ernesto Fagundes (feat. Gelson Oliveira)
- Beili (Marina Tabajara Brilmann) - Mistério dos 30 - Dingo
- Bel Medula - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Beto Bruno - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Biba Meira - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Bibiana Bolacell - Garçom Maldito - Bibiana Bolacell e Rainha Musical
- Bibiana Petek - Dívida - Ultramen
- Camila Lopez - Cena Beatnik - Nei Lisboa
- Carla Maffioletti - Ramilonga - Vitor Ramil
- Carlinhos Carneiro - Shoobidahbidoobah (Porto Alegre É Meu Lar) - Atahualpa y us Panquis
- Carola - Anoiteceu em Porto Alegre - Engenheiros do Hawaii
- Cássio Renato (Novo Extima) - Viajar - Papas da Língua
- Catarina Domenici - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Catto - Velhas Fotos - Tequila Baby
- Charles Master - Do Teu Sorriso Vou Lembrar, Porto Alegre - Charles Master/Tchê Gomes/João Maldonado
- Charlise Bandeira - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Cícero Guedes - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Clara Soares/COCOA MÅMI - Pegando o Ônibus - Rosa Nika
- Clarissa Ferreira - Luna Sobre Porto Alegre - Kevin Johansen
- Cláudio Levitan - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Cláudio Sander - Rios e Amores - Leonardo Ribeiro
- Claus - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Cleiton Borges (Musical JM) - Pegando o Ônibus - Musical JM
- Cleômenes Junior - Grama Verde - Bedeu
- Cristal - Esperança - Produto Nacional
- Cristina Sorrentino - Desgarrados - Mario Barbará/ Sergio Napp
- Daniel Sá - Rua da Praia - Alberto do Campo
- Daniel Torres - Pealo de Sangue - Raul Ellwanger
- Daniel Wolff - Canção do Porto - Daniel Wolff (com Fernanda Krüger, Nei Lisboa, Raul Ellwanger e Marcelo Delacroix)
- Davi Pacote - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Dejeane Arruée (50 Tons de Pretas) - Cena Beatnik - Nei Lisboa
- Dessa Ferreira - Se Acaso Você Chegasse - Lupicínio Rodrigues
- Dida Larruscain - Papagaio Pandorga - Gelson Oliveira
- Diego Dias - Anoiteceu em Porto Alegre - Engenheiros do Hawaii
- Diego Medina - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- DJ Cassiá - Querência Amada - Teixeirinha
- DJ Garota Vinil - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- DJ Nezzo - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- DJ Tonetto - Mega Répi do Guasca - Xiru Missioneiro Feat DJ Tonetto
- Duca Leindecker - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Duda Brack - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Duda Calvin - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Dudu Sperb - Povoado das Águas - Juntos (Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Antonio Villeroy e Gelson Oliveira)
- Durque Costa Cigano - Porto City - Durque Costa Cigano
- Edu K - Shoobidahbidoobah (Porto Alegre É Meu Lar) - Atahualpa y us Panquis
- Eduardo Pitta (Se Ativa) - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Elton Saldanha - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Ernesto Fagundes - Paixão à Primeira Vista - Ernesto Fagundes (feat. Gelson Oliveira)
- Esteban Tavares - Amanhã Colorido - Cidadão Quem
- Éverton Dornelles - Linda Cinderela - Pagode do Dorinho
- Fabão - Expresso Oriente - Julio Reny
- Fabrício Peçanha - Elements - Danny Tenaglia
- Fernando do Ó - Alto da Bronze - Plauto de Azambuja Soares e Paulo Coelho
- Frank Jorge - Gauchinha Bem Querer - Tito Madi
- Frank Solari - Horizontes - Flávio Bicca Rocha
- Fred Chernobyl - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Gabriel Rocha (Grupo Chocolate) - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Gê Powers - Casa no Campo - Zé Rodrix e Tavito
- Gelson Oliveira - Povoado das Águas - Juntos (Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Antonio Villeroy e Gelson Oliveira)
- Glau Barros - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Graziela Pires (50 Tons de Pretas) - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Guri Assis Brasil - Ramilonga - Vitor Ramil
- Gustavo Telles - Pegadas - Bebeto Alves
- Hique Gomez - Ramilonga - Vitor Ramil
- Humberto Gessinger - Berlim, Bom Fim - Nei Lisboa
- Ian Ramil - Ramilonga - Vitor Ramil
- Indira Castro - Canto Alegretense - Os Fagundes
- Isabela Fogaça - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Izmália - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Jacksom - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Jacques Maciel - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Jessie Jazz - Trans Jeito Luz - Jessie Jazz
- Jimi Joe - Shoobidahbidoobah (Porto Alegre É Meu Lar) - Atahualpa y us Panquis
- João Carneiro (Shaun) - Bem Nessa - Da Guedes
- João de Almeida Neto - Pegadas - Bebeto Alves
- João Maldonado - Do Teu Sorriso Vou Lembrar, Porto Alegre - Charles Master/Tchê Gomes/João Maldonado
- Jordana Henriques - Céu, Sol, Sul, Terra e Cor - Leonardo
- Jorjão Master - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Julia Barth - Pegadas - Bebeto Alves
- Júlia Ludwig (Bloco da Laje) - Lá Vem Gente - Bloco da Laje
- Júlia Pezzi - Chove Sobre a Cidade - Marcelo Delacroix
- Julio Reny - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Junior Paixão - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Kiko Freitas - Ramilonga - Vitor Ramil
- King Jim - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Kledir Ramil - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Kleiton Ramil - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Koquynho (Novo Extima) - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Lipsen - Recanto Africano - Bloco da Laje
- Loma - Pealo de Sangue - Raul Ellwanger
- Luana Pacheco - Como Nossos Pais - Belchior
- Lucas Hanke - Um Lugar do Caralho - Júpiter Maçã
- Lucas Silveira - Sob um Céu de Blues - Os Cascavelletes
- Luciano Leães - Pegadas - Bebeto Alves
- Luiz Marenco - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Madblush - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Maestro Antonio Borges-Cunha - Ramilonga - Vitor Ramil
- Maestro Evandro Matté - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Maestro Manfredo Schmiedt - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Maestro Tiago Flores - Pealo de Sangue - Raul Ellwanger
- Malu - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Marcelo Corsetti - Pegadas - Bebeto Alves
- Marcelo Delacroix - Pegadas - Bebeto Alves
- Marcelo Gross - Pegadas - Bebeto Alves
- Márcio Petracco - Zé - Aquele Tempo do Julinho - Nelson Coelho de Castro
- Marguerite Silva Santos - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Mari Kerber - Capital - Blues da Casa Torta
- Maria Alice - Desgarrados - Mario Barbará/ Sergio Napp
- Maria Luiza Benitez - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Mariana Marmontel - Passe Livre - Da Guedes
- Mario Arruda (Supervão) - Malevolosidade - Superguidis
- Mathias Behrends Pinto - Porto dos Casais - Jayme Lubianca
- Mauricio Lima (Rainha Musical) - Pegando o Ônibus - Musical JM
- Max Kolesne (Krisiun) - Ramilonga - Vitor Ramil
- MC Dino - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- MC Jean Paul - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Mel Lisboa - Pegadas - Bebeto Alves
- Meno K - Camisa do Grêmio - Meno K
- Morghana Rafaeli - Horizontes - Flávio Bicca Rocha
- Moyses Kolesne (Krisiun) - Desgarrados - Mario Barbará e Sergio Napp
- Nani Medeiros - Ramilonga - Vitor Ramil
- Nego Joca - Peita do Colorado - MC J9
- Negra Jaque - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Nelson Coelho de Castro - Pegadas - Bebeto Alves
- Neto Fagundes - Beirando o Rio - Neto Fagundes e Giba Giba
- Nicolas (Novo Extima) - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Nina Nicolaiewsky - Feito um Picolé no Sol - Nico Nicolaiewsky
- Nitro Di - POA - Da Guedes
- Pâmela Amaro - Porto Alegre do Guaíba - Paulinho Bom Ambiente
- Paola Kirst - Chove Sobre a Cidade - Marcelo Delacroix
- Paulinho Bombassaro (Tchê Barbaridade) - Porto Alegre É Demais - José Fogaça
- Paulinho Fagundes - Papagaio Pandorga - Gelson Oliveira
- Paulo Dionísio - Peleia - Ultramen
- Paulo Dorfman - Redenção - Paulo Dorfman
- Pedrinho Figueredo - Feito um Picolé no Sol - Nico Nicolaiewsky
- Pedro Acosta (Bella e o Olmo da Bruxa) - Porto Alegre (Fresno) - Fresno
- Pedro Longes - Zé - Aquele Tempo do Julinho - Nelson Coelho de Castro
- Pedro Petracco - Eu e Minha Ex - Júpiter Maçã
- Peppe Joe (Maria do Relento) - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Pietra Keiber - Menino Deus - Caetano Veloso
- Pirisca Grecco - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Polaca Rocha - Morte por Tesão - Os Cascavelletes
- Rafa Machado - Ramilonga - Vitor Ramil
- Rafa Rafuagi - POA - Da Guedes
- Rafael Malenotti - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Raquel Pianta - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Rê Adegas - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Renato Borghetti - Porto Alegre, Porto Alegre - Hermes Aquino
- Richard Serraria - Pachamama Revolução - Bataclã FC
- Rodrigo Fischmann (Dingo) - Mesmo que Mude - Bidê ou Balde
- Rosa Nika - Pegando o Ônibus - Rosa Nika/Musical JM
- Saimon (Grupo do Bola) - Grama Verde - Bedeu
- Sandro - Horizontes - Flávio Bicca Rocha
- Saskia - Casa de Mamãe - Jupiter Maçã
- Saulit - Porto Alegre (Fresno) - Fresno
- Seguidor F - Linda Cinderela - Pagode do Dorinho
- Serginho Moah - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Shana Müller - Horizontes - Flávio Bicca Rocha
- Simone Rasslan - Ramilonga - Vitor Ramil
- Stephanie Soeiro - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Su Paz - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Tamiris Duarte - Beira do Rio - Afroentes
- Tati Portella - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Tatiele Bueno - Horizontes - Flávio Bicca Rocha
- Thedy Corrêa - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Théo Fetter - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Thiago Ramil - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Tonho Crocco - Amigo Punk - Graforréia Xilarmônica
- Vagner Cunha - Ramilonga - Vitor Ramil
- Valéria Barcellos - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Vanessa - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Victor Hugo - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Vinícius Brum - Pôr-do-Sol no Guaíba - Barbosa Lessa
- Viridiana - Feito um Picolé no Sol - Nico Nicolaiewsky
- Vitor Kley - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Vitor Limma - Viajar - Papas da Língua
- Vitor Ramil - Deu pra Ti - Kleiton e Kledir
- Waltin - Colé que Vai Ser - Waltin
- Wander Wildner - Pegadas - Bebeto Alves
- Yanto Laitano - Porto Alegre Blues - Yanto Laitano
- Zé Caradípia - Porto Alegre É Demais - José Fogaça