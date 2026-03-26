Música

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Notícia

Quem são os 200 artistas que votaram no especial A Música de POA

Participaram nomes de diferentes vertentes e gerações, como Armandinho, MC Meno K, Neto Fagundes, Mel Lisboa, Nitro Di e Adriana Calcanhotto

William Mansque

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