Quem são os 200 artistas que votaram no especial A Música de POA

Especial A Música de POA perguntou a 200 votantes qual a música que melhor representa a capital gaúcha. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Para festejar o aniversário de 254 anos de Porto Alegre, completados nesta quinta-feira (26), Zero Hora publica o especial A Música de POA, que tem a finalidade de enaltecer as músicas que refletem a identidade da capital gaúcha. A reportagem perguntou a 200 artistas: para você, qual é a música que melhor representa Porto Alegre?

O projeto reuniu votantes de variadas funções (cantores, instrumentistas, DJs) e gerações, abrangendo diferentes estilos musicais — rock, rap, funk, eletrônica, samba, blues, regional, jazz etc. De Armandinho a Adriana Calcanhotto. De MC Jean Paul a Vitor Kley. De Humberto Gessinger a Luiz Marenco. De Nitro Di ao maestro Manfredo Schmiedt. De Duda Calvin a Valéria Barcellos.

Os participantes não precisavam ter nascido ou estarem vivendo em Porto Alegre: apenas possuir uma conexão sólida com a capital. Nomes importantes podem ter ficado de fora. E alguns convidados não atenderam a reportagem.

Entre os 200 votantes, 80 canções foram lembradas. Não faltaram clássicos como Porto Alegre É Demais (José Fogaça), Amigo Punk (Frank Jorge/ Marcelo Birck), Ramilonga (Vitor Ramil), Pegadas (Bebeto Alves) e Horizontes (Flávio Bicca Rocha).

Mas a música mais citada foi Deu Pra Ti, de Kleiton & Kledir, com 18% dos votos.

Conheça os 200 votantes

Confira os artistas que participaram e suas músicas escolhidas: