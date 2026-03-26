Música

A Música de POA
Notícia

"Deu pra Ti", de Kleiton & Kledir, é eleita a canção que melhor representa Porto Alegre

Votação com 200 artistas ligados à Capital também lembrou outros clássicos; veja o ranking e assista a vídeo exclusivo

William Mansque

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