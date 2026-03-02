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Planeta Atlântida, Serra, Interior e Porto Alegre: os Mamonas Assassinas fizeram história no RS

Banda paulista deixou um legado de alegria por onde passou; músicos morreram em tragédia aérea há 30 anos 

Zero Hora

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