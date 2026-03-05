Planeta Atlântida destina mais de R$ 170 mil a instituições sociais por meio do ingresso solidário

Planeta Atlântida 2026 reuniu mais de 80 mil pessoas na Saba. Nani ArtClub / Divulgação

O Planeta Atlântida, maior festival de música do sul do país, destinou mais de R$ 170 mil a instituições sociais por meio do ingresso solidário, modalidade que oferece desconto aos planetários com a doação automática de parte do valor a programas selecionados pelo evento. Nos próximos dias, o comunicador da Atlântida Natã Nunes participará de ações de entrega simbólica do dinheiro às organizações contempladas. Desde 2019, a iniciativa já acumulou mais de R$ 900 mil em doações, reforçando o compromisso do Planeta com a promoção de mudança social.

Em 2026, os recursos vão beneficiar a Fundação Semear, de Novo Hamburgo; a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD/RS), de Porto Alegre; e o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (CEACRIA), de Capão da Canoa.

Criada em 1996, a Fundação Semear é focada no desenvolvimento social e profissional de crianças, adolescentes e jovens e tem como objetivo apoiar projetos sociais no Vale do Sinos.

A AACD busca garantir assistência médico-terapêutica a pessoas com deficiência. A unidade da Capital foi inaugurada em 2000 e atende pacientes de 39 municípios do Estado.

Fundado em 2000, o CEACRIA tem como propósito contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da comunidade caponense.