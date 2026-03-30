Parceria entre Planeta Atlântida e Coca-Cola FEMSA Brasil garantiu selo de Evento Neutro ao festival

Coke Studio, palco da Coca-Cola, no Planeta Atlântida 2026. Nani ArtClub / Divulgação

O Planeta Atlântida, que completou 30 anos em 2026 confirmando sua posição como uma das marcas de entretenimento mais fortes e consistentes do país, avançou ainda mais em suas frentes de atuação em sustentabilidade. Na edição comemorativa, a parceria com a Coca-Cola FEMSA Brasil garantiu ao Planeta o selo de Evento Neutro, o que significa compensação total das emissões de carbono geradas durante montagem, realização e desmontagem do festival.

Ao todo, foram compensadas 410 toneladas de gás carbônico, volume equivalente ao plantio de 2.460 árvores captando carbono da atmosfera por 20 anos. A neutralização ocorreu por meio da aquisição de créditos de carbono que apoiam projetos socioambientais de alta integridade, certificados pelos principais selos do mercado.

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A ação beneficiou o projeto de geração de energia limpa Complexo Eólico Corredor dos Senandes, no Rio Grande do Sul, que contribui para a diversificação da matriz elétrica e gera impactos socioeconômicos positivos.

Desde 2025, o Planeta Atlântida promove ações que contemplam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre as medidas implementadas estão deslocamento facilitado, central de acessibilidade, espaço para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras, sala de acolhimento, cardápio em braile, reuso de materiais, gestão de resíduos e doação de recursos a instituições por meio de ingressos solidários.

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Na edição de 30 anos, o festival bateu o recorde de patrocinadores ao assinar com 39 marcas que estiveram presentes em diferentes formatos. Foram seis patrocinadores master: Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS, KTO e Budweiser.