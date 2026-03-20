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O retorno do BTS: relembre os principais momentos da carreira do grupo, que lançou novo álbum nesta sexta-feira

"Arirang" foi apresentado como um lançamento especial dedicado às fãs que permaneceram ao lado do septeto durante o período de pausa devido ao serviço militar obrigatório 

Zero Hora

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