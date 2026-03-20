O retorno do BTS: relembre os principais momentos da carreira do grupo, que lançou novo álbum nesta sexta-feira

Os sete membros concluíram o alistamento no ano passado e anunciaram retorno oficial para 2026. BTS / Reprodução / Redes sociais

Após uma pausa de quatro anos, o grupo sul-coreano BTS (Bangtan Boys) está de volta com o lançamento do álbum Arirang nesta sexta-feira (20).

O grupo entrou em pausa para que os integrantes cumprissem o serviço militar obrigatório no país. Os sete membros concluíram o alistamento no ano passado e anunciaram retorno oficial para este ano.

Antes da pausa, o BTS movimentava mais de 5,5 trilhões de wons por ano — cerca de R$ 21 bilhões — na Coreia do Sul, segundo dados de um órgão do governo.

Relembre, abaixo ,os principais momentos da carreira do grupo.

Estreia com "No More Dream"

Em 13 de junho de 2013, o BTS debutou com a música No More Dream pela BigHit Entertainment.

Dois anos depois, em 2015, os integrantes conquistaram o primeiro troféu em um programa musical coreano — o que é um marco na carreira de qualquer grupo de K-Pop, com a canção I Need U.

Sucesso mundial

O ano de 2015 marcou a carreira do BTS. Além de prêmios importantes, o grupo expandiu seu sucesso mundialmente. E tornou o gênero musical K-Pop conhecido mundo à fora.

Em 2017, o grupo pisou nos palcos americanos pela primeira vez no American Music Awards, onde apresentou a faixa DNA — que foi um divisor de águas para a história do BTS. Aquela foi a primeira performance de K-Pop na premiação.

Também em 2017, a explosão do grupo já era irrefreável. O lançamento do álbum Love Yourself: Her impulsionou ainda mais os integrantes ao sucesso mundial.

BTS no Brasil

Conhecido como uma das melhores bases de fãs do mundo, o público brasileiro esperava ansiosamente pela vinda do grupo ao Brasil. Tal feito aconteceu em 2019.

Como parte da turnê Love Yourself: Speak Yourself, o grupo lotou o Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de maio. Na ocasião, foram mais de 90 mil pessoas em dois dias de show.

Em janeiro, o grupo anunciou o seu retorno às terras brasileiras. São Paulo receberá apresentações nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Serviço militar

Na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório. A lei sul-coreana determina que todos os homens entre 18 e 28 anos que estiverem aptos aos exercícios das funções deverão servir às Forças Armadas por um período entre 18 e 21 meses.

A principal justificativa para a obrigatoriedade do alistamento é garantir a proteção do país, principalmente, contra uma possível invasão da Coreia do Norte.

Os músicos tentaram recorrer a um projeto de lei que serviria para isentá-los do serviço militar, mas o documento não foi aprovado no parlamento.

O grupo, então, anunciou oficialmente o hiato em junho de 2022 devido ao serviço militar. De lá para cá, os integrantes aproveitaram para lançar projetos solo.

O retorno com Arirang

Documentário, novo álbum e turnê mundial. A volta do grupo não foi nada discreta. Ele voltaram para fazer barulho.

O grupo lançou o álbum Arirang um dia antes de seu aguardado show ao ar livre no centro de Seul. O show, marcado para a noite de sábado (21) e com expectativa de cerca de 260 mil pessoas, será a primeira apresentação do grupo após um hiato de quase quatro anos. A apresentação também antecede uma turnê mundial com 82 datas.

Quais as faixas do novo álbum do BTS

Arirang foi apresentado como um "lançamento especial dedicado às armys" (nome do fã clube do grupo) que permaneceram ao lado do septeto durante o período de pausa.

É o primeiro álbum de canções inéditas do BTS desde Map of the Soul: 7, lançado em 2020. São 14 músicas inéditas, produzidas ao longo do segundo semestre de 2025. Conheça as faixas do novo álbum:

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round Normal Like Animals They Don't Know 'bout Us One More Night Please Into the Sun

Retorno aos palcos e documentário

Outra novidade é que o BTS estreará um documentário em uma plataforma de streaming para marcar o reencontro.

Intitulada BTS: O Reencontro, a produção irá mostrar os bastidores da criação do novo disco. A gravação será lançada no dia 27 de março.