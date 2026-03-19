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"Não tem tristeza quando se está em uma roda de samba", diz Diogo Nogueira, que traz turnê comemorativa a Porto Alegre

"Infinito Samba" celebra os 20 anos de carreira do artista, que se apresenta nesta sexta-feira no Auditório Araújo Vianna

Breno Bauer*

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