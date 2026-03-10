Morre Juliano Garcia, do Grupo Vibração, aos 30 anos, em Porto Alegre

Juliano cantava e tocava no Grupo Vibração. @julianovibra / Reprodução, Instagram

O músico Juliano Garcia, do Grupo Vibração, morreu nessa segunda-feira (9), aos 30 anos, em Porto Alegre. Ele foi diagnosticado com leucemia linfoide aguda (LLA) em 2024 e estava hospitalizado há mais de um mês em razão de complicações da doença.

No perfil oficial do grupo Vibração, foi publicada uma homenagem ao pagodeiro:

"E hoje ele resolveu cantar e tocar banjo nas paragens do nosso criador. Com certeza Deus te recebeu de braços abertos e com um orgulho gigante da tua trajetória e da tua luta! Boa viagem, nosso 10".

Amigos e conhecidos do músico prestaram homenagem nas redes sociais, lamentando a perda. "Sinto muito, que jovem", escreveu o cantor Salgadinho. "Nossos sentimentos", solidarizaram-se os membros do Grupo Chocolate, do hit Alô, Virgínia.

A cerimônia de despedida ocorreu na noite de segunda, no Cemitério São Miguel e Almas.

Advogado por formação, Juliano cantava e tocava banjo no Grupo Vibração. Ele deixa o filho Bernardo, de 3 anos.

Rotina de tratamento

Juliano compartilhava nas redes sociais a rotina de tratamento da leucemia linfoide aguda (LLA), desde as sessões de quimioterapia até o transplante de medula, e recebia palavras de incentivo dos seguidores.

O diagnóstico ocorreu em 17 de maio de 2024, dia em que "tudo girou" e "passou a ser uma questão de correr e lutar para voltar a ficar bem", segundo gravação do músico.

A leucemia linfoide aguda é um tipo de câncer do sangue que afeta os glóbulos brancos e a medula óssea.

Em um dos últimos vídeos que compartilhou, no início de 2026, Juliano disse estar grato por ter passado o Natal e o Ano-Novo com a família e por poder rever os amigos.