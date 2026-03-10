Música

Luto na música 
Notícia

Morre Juliano Garcia, do Grupo Vibração, aos 30 anos, em Porto Alegre

Pagodeiro foi diagnosticado com leucemia linfoide aguda e estava hospitalizado há mais de um mês em razão de complicações da doença

Pedro Trindade

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