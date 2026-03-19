Ivan era natural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Ivan Taborda / @ivamtaborda.reinhardt.3 / Facebook / Reprodução

Um dos ícones da cultura gaúcha fora do Rio Grande do Sul, Ivan Taborda morreu nesta quinta-feira (19), aos 88 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Natural de São Gabriel, na Fronteira Oeste, ele ganhou notoriedade ao estrelar a propaganda do chá "Coscarque" e se consolidou como referência do tradicionalismo no Paraná.

Ivan Taborda atuou ainda como apresentador de rádio e televisão, além de ser artista musical.

Luto

A artista Tetê Carvalho, amiga do ícone gaúcho havia cerca de 30 anos, relembrou a trajetória de Taborda:

— Notável profissional do rádio e televisão. Foi também cantor, gaiteiro e humorista. Amante da tradição gaúcha, desde os anos 1960 no rádio, seu programa televisivo Alô Chê ficou mais de 30 anos no ar. Estamos muito tristes. Amávamos o senhor Ivan — afirmou.

Ivan Taborda também fundou o grupo musical Os Maragatos, em 1960. Em nota, o grupo lamentou o falecimento:

"Seu Ivan, seu legado será levado adiante enquanto eu estiver à frente das 2 marcas que me deste incumbência de seguir levando a bandeira...Alo Che Brasil e Os Maragatos serão eternos, assim como seu criador!!!"

A Fundação Teixeirinha também se manifestou e disse que "sente muito a partida deste grande tradicionalista que abriu muitas fronteiras na divulgação da cultura do nossos valores e costumes".

Nas redes sociais, artistas lamentaram a perda: "Teus causos estarão sempre presentes em nossa memória. Teu entusiasmo e incentivo a cultura gaúcha jamais serão esquecidos", publicou o grupo Som do Sul.