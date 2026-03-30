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Morre, aos 26 anos, o músico e baterista Wesley Lopes, após luta contra o câncer

Natural de Igrejinha, músico tratava linfoma maligno no Hospital de Clínicas de Porto Alegre; deixa esposa e dois filhos

Zero Hora

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