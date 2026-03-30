Morre, aos 26 anos, o músico e baterista Wesley Lopes, após luta contra o câncer

Wesley tinha 26 anos. Banda 10 / Divulgação

O baterista da Banda 10, Wesley Lopes Coleraux, morreu nesta quinta-feira (26), aos 26 anos, após enfrentar um câncer. Natural de Igrejinha, no Vale do Paranhana, ele estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde há meses realizava tratamento contra um linfoma maligno. A morte foi divulgada por meio de uma publicação nas redes sociais da banda.

De acordo com os colegas de grupo, o quadro clínico do músico se agravou nas últimas semanas, em decorrência da evolução da doença.

Nascido em 1999, Coleraux começou a trabalhar com música ainda na adolescência, aos 13 anos. Neste ano, completaria uma década como integrante da Banda 10, onde se destacou pelo talento, pela dedicação à música e pela proximidade com o público. O baterista também teve passagens pelas bandas Emoção e Novo Brilho.

Em nota, o grupo lamentou o falecimento e destacou o legado do músico: "Sua memória e seu legado permanecerão vivos em cada música, em cada lembrança e em cada coração que ele tocou".

Coleraux deixa a esposa Natália Schilling e dois filhos: Lorenzo e Henry.