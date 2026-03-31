MC Poze do Rodo alega prejuízo de R$ 2 milhões após ter sido feito refém na própria casa

Poze do Rodo é o nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto. @pozevidalouca / Instagram / Reprodução

MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto, relatou que a sua casa em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no do Rio de Janeiro (RJ), foi invadida por quatros criminosos na madrugada desta terça-feira (31). À Polícia Civil, o artista afirmou que foi mantido refém, agredido e sofreu prejuízo de R$ 2 milhões.

Poze do Rodo contou que o caso aconteceu por volta das 2h30min, quando ele assistia televisão com alguns amigos. O cantor afirma que os criminosos entraram na residência por uma área de mata próxima ao condomínio e estariam armados com fuzis e pistolas, conforme o g1.

O funkeiro diz que foi mantido refém por cerca de 40 minutos, enquanto os criminosos reviravam a casa. No boletim de ocorrência registrado junto à 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, Poze do Rodo afirma que o grupo levou R$ 15 mil em espécie, celulares, roupas, perfumes, relógios e joias.

Durante o tempo que foi mantido refém, o MC diz que foi agredido com socos e chutes e ficou amarrado. Segundo o artista, os criminosos "a todo momento, alegavam estar lá a mando de diversos chefes do tráfico de drogas".