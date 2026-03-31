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MC Poze do Rodo alega prejuízo de R$ 2 milhões após ter sido feito refém na própria casa

Cantor reside no Recreio dos Bandeirantes, área de alto padrão no sudoeste do Rio de Janeiro

Zero Hora

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