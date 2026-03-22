Irmãos Ramil gravam álbum ao vivo em Porto Alegre; veja fotos

Na noite deste sábado (21) o Auditório Araújo Vianna se transformou em uma reunião familiar assistida por milhares de convidados.

Os irmãos Ramil cantaram sucessos de suas carreiras e animaram o público que cantou junto desde o início, alheio à chuva e aos trovões do lado de fora.

Os artistas retornaram a Porto Alegre para a gravação do álbum ao vivo que será lançado em mídias físicas de CD e LP, além de produção audiovisual para plataformas digitais.

Uma novidade no show apresentado este ano ficou por conta de projeções no palco elaboradas pela artista multimídia Isabel Ramil, filha de Vitor.

Além de clássicos como Estrela, Estrela e Vira Virou, o trio que cresceu em uma família musical - todos os seis irmãos tocavam algum instrumento - fizeram uma versão de You've got to hide, dos Beatles, banda que os irmãos ouviam juntos nas reuniões familiares em Pelotas - assim como na de hoje.