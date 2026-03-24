Irmão de Anitta tem passaporte furtado e está detido em aeroporto de Paris

A cantora Anitta relatou nas redes sociais que seu irmão e empresário, Renan Machado, foi detido em um aeroporto de Paris após ter seu passaporte furtado junto com a sua jaqueta no terminal.
Por estar sem o documento, Renan foi impedido pelas autoridades francesas de seguir viagem ou deixar a área de segurança. A cantora, que está na Europa para celebrar seu aniversário de 33 anos, afirmou enfrentar dificuldades burocráticas para auxiliar o irmão.
— Alguém mora em Paris, alguém conhece alguém? Estamos aqui ligando para Deus e o mundo. Ele não pode nem usar o telefone. Nunca passei por isso, estou tensa. Se alguém souber de alguém que possa ajudar — disparou Anitta. As informações são do g1.
Segundo a artista brasileira, Renan viajava acompanhado da namorada, a influenciadora e ex-BBB Hariany, para encontrá-la em outro destino, onde comemorariam a data. O casal embarcou em voos diferentes, e a conexão de Renan ocorreria em Paris. O furto teria ocorrido enquanto ele passava pelo raio-x do aeroporto.
— Estou arrasada. Ia para uma viagem dos sonhos. Ele passou com o passaporte no raio-X e esqueceu na bandeja. Pedimos ajuda de todo mundo, olharam nas câmeras e nada — desabafou Hariany.
Hariany, por sua vez, relatou nas redes sociais que os dois foram separados pela polícia francesa devido à ausência do documento de Renan.
Anitta afirmou que o irmão buscou ajuda das autoridades e também acionou o setor de achados e perdidos do terminal.
— Ninguém achou nada, nem nas câmeras. Estou um pouco nervosa. Ele está preso, literalmente preso na polícia. Não sei se estão achando que ele está inventando. Não deixam ele sair, não deixam ele voltar, não deixam ele fazer nada — relatou a cantora.