Ícone do rock gaúcho, Julio Reny fala sobre primeiro show após agressão: "Estou vivo, ativo e me renovando"

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Julio Reny estreia a turnê "Oceano de Bondade" nesta quinta-feira no Opinião. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma das vozes fundamentais do rock gaúcho, Julio Reny vai inaugurar um novo ciclo em sua vida e carreira nesta quinta-feira (5). É a estreia da turnê Oceano de Bondade no palco do Opinião, em Porto Alegre, a partir das 21h (veja detalhes sobre ingressos ao final). Muito além de um show, será a celebração do recomeço. De uma nova chance.

Trata-se da primeira apresentação do músico após a agressão que sofreu em 8 de novembro. Ele conta que na ocasião, ao chegar em casa depois de realizar um show em Viamão, foi atacado com pancadas, inclusive com um troféu do Prêmio Açorianos.

O suspeito é seu ex-empresário e ex-colega de apartamento Sandro Ineu, que foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) nesta terça-feira (3) por lesão corporal grave.

Comovidos com o ocorrido, os fãs se fizeram presentes: uma vaquinha para custear os tratamentos do músico arrecadou mais de R$ 151 mil reais.

Como será o show

Julio Reny (ao centro) com a banda que irá acompanhá-lo nesta quinta-feira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Acompanhado de Jeff Gomes (guitarra, teclados e harmônica), Guilherme Wurch (baixo), Márcio Camboim (bateria), Gabriel PC (sax e trompete) e IuroSan (violão), Julio repassará no palco seus mais de 45 anos de carreira, sendo 67 de vida. Para isso, contará com ajuda dos amigos.

Em Amor e Morte e Tenha Fé, haverá a participação de Adriana Deffenti. Outro destaque será a reunião histórica do projeto Cowboys Espirituais, com Frank Jorge e Marcio Petracco, apresentando hits como Jovem Cowboy — também com participação do rapper Piá — e O Mundo É Maior que o teu Quarto.

Além de sucessos como Não Chores Lola e Cine Marabá, Julio tocará novidades. Pretende abrir a apresentação com Compulsivo, single lançado no último 22 de fevereiro (assista ao clipe abaixo).

Vêm aí dois álbuns

Com novo empresário e animado pelo apoio dos fãs é que surge Oceano de Bondade. O nome da turnê é inspirado em uma frase que Julio disse em entrevista a Zero Hora em novembro ao refletir sobre a agressão: "O que é uma gota de maldade em um oceano de bondade?". É uma maneira de retribuir tudo que fizeram por ele.

— Minha vida é realmente capaz de dar 180 graus de virada. Em uma semana, muda de A a Z. Não à toa que já virou filme e livro. Já estou me acostumado com isso, de tempos em tempos acontece. Que bom que desta vez foi para o bem — avalia.

Apesar das limitações que sofreu após as agressões (leia mais abaixo), o artista segue criando. Para 2026, pretende lançar dois álbuns. O primeiro é um novo registro em parceria com Jeff Gomes, cujo primeiro single é justamente Compulsivo. O show desta quinta também deve se tornar um disco a ser lançado ainda neste ano, segundo o cantor:

— Já compus com a ajuda da minha secretária e cuidadora, Simone, que virou minha mão e meu olho. Eu ia dizendo os versos, e ela ia anotando. Na hora de gravar a voz-guia no estúdio, ela ia citando frase por frase para eu ir decorando e encaminhar a gravação da música. Todo o disco talvez precise dessa ajuda. Vou precisar de tremenda capacidade de concentração para memorizar as letras.

Depois da agressão

Ensaio para a turnê: Julio Reny celebra sua trajetória e a ajuda dos fãs. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Por conta da violência que sofreu em novembro, Julio teve as duas retinas descoladas. Também ficou com escoriações nos braços e ferimentos na região da cabeça, pescoço e rosto, e foi submetido a um delicado tratamento dentário. A visão do cantor é bastante limitada, necessitando de cuidados e atenção constante.

Conforme relata sua filha, a artista e produtora cultural Consuelo Vallandro, o olho direito do pai já tinha uma deficiência. Ele teve um derrame que tapou toda a parte central da visão, e só enxergava pelas laterais. Apesar de uma catarata, a visão do olho esquerdo era mais eficiente, tanto que o cantor o usava para ler, fazer as tarefas diárias e tocar. A catarata foi retirada, mas houve uma ruptura na retina considerada grande por conta da agressão. A cirurgia foi realizada, e a retina foi colocado no lugar, sendo injetado um óleo para segurá-la até que cicatrize.

— Esse processo todo de regeneração demora e impede a gente de saber exatamente o que vai ficar de sequelas. O pai vai ter de retirar o óleo ainda — diz Consuelo.

Ajuda dos fãs

Músico vê turnê como recomeço: "Estou vivo, ativo e me renovando. E com uma longa estrada prometida pela frente". Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma corrente de solidariedade abraçou o cantor recentemente. Antes mesmo da agressão, uma postagem de Julio nas redes sociais mobilizou os fãs. Em dificuldades financeiras, o porto-alegrense decidiu colocar à venda, em outubro, seu único violão: um Strinberg modelo jumbo folk. Com as contribuições recebidas via Pix, pôde permanecer com o instrumento.

Na ocasião, reportagem de Zero Hora mostrou a situação precária em que se encontrava o cantor. Estava começando a reerguer a carreira — conseguiu até uma permuta de implantes dentários que faria posteriormente —, agendando apresentações, até que veio o baque.

Após a agressão, foi criado o financiamento coletivo. Os mais de R$ 151 mil estão sendo destinados para os tratamentos de saúde de Julio e para a cuidadora. Com a visão prejudicada, o cantor ainda não consegue ler, escrever ou executar muitas tarefas do dia a dia. Mas a vida e a música continuam, atesta ele:

— Estou vivo, ativo e me renovando. E com uma longa estrada prometida pela frente.

Julio Reny e convidados em "Oceano de Bondade"