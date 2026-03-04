Música

Recomeço
Notícia

Ícone do rock gaúcho, Julio Reny fala sobre primeiro show após agressão: "Estou vivo, ativo e me renovando"

Acompanhado de convidados, músico estreia a turnê "Oceano de Bondade" nesta quinta-feira no bar Opinião, em Porto Alegre

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS