"Não faço música para algoritmo", diz Guilherme Arantes, que celebra 50 anos de carreira com show em Porto Alegre

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Turnê "50 Anos-Luz" tem como base seu novo disco autoral. Leo Aversa / Divulgação

Guilherme Arantes chega aos 50 anos de carreira com a sensação de que ainda tem muito a fazer. Entre as metas está estreitar a relação com Porto Alegre. Um dos principais hitmakers do país apresenta na capital gaúcha a turnê 50 Anos-Luz, no dia 25 de abril, às 21h, no Auditório Araújo Vianna. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

— Quando a gente vê, já se passaram 50 anos. Mas ainda não cumpri um monte de coisas que gostaria. Uma delas, por exemplo, é estar mais presente em Porto Alegre — afirma. — Isso já me deixa muito feliz. Fui muito menos do que gostaria e me identifico muito com a cultura da cidade.

No palco do Araújo Vianna, a ideia é reunir diferentes fases da carreira, com clássicos como Planeta Água, Cheia de Charme, Brincar de Viver e Um Dia, Um Adeus.

— Vai ser um show muito eficiente. Este ano, temos uma concepção de palco, um piano maravilhoso, muito empenho da produção e um cenário inacreditavelmente belo. Queremos unificar o público em uma grande festa — antecipa.

Em Interdimensional, álbum lançado em janeiro para comemorar o cinquentenário da carreira, o cantor revisita composições que ficaram conhecidas nas vozes de outros artistas, como Puro Sangue (Libelo do Perdão), gravada por Gal Costa, com a proposta de oferecer ao público uma nova leitura, mais próxima de como as concebeu originalmente.

Hoje existe esse senso de urgência e o risco da volatilidade. Para falar com franqueza, o sucesso não está valendo a pena. Não faz mais sentido buscar o êxito a qualquer preço. GUILHERME ARANTES Cantor e compositor

Essa escolha reflete a forma como Arantes enxerga a indústria musical hoje. Sem poupar críticas à lógica das plataformas digitais, o disco segue na contramão do mercado: traz faixas mais longas e menos preocupadas em viralizar.

— Eu, como alguns colegas, Djavan e Lenine, por exemplo, não faço música para algoritmo. Não vou fazer. Nós somos rebeldes, a gente precisa de um tempo que a nossa era musical exige. Acho que não vale a pena se incorporar ao mercado, que está oferecendo muito pouco. Mesmo as músicas que são de grande sucesso duram pouco. Evaporam em uma, duas semanas. Estamos em uma época de alta volatilidade — destaca Arantes.

Nesse cenário, a própria ideia de sucesso tem perdido valor para o artista, que vem questionando, ultimamente, o sentido de buscar números ou visibilidade imediata.

— Vou fazer uma crítica mais incisiva: a modernidade exige repetição. Estamos em um tempo de idiotia pop. Nem tudo o que funciona deve ser cultuado. Hoje existe esse senso de urgência e o risco da volatilidade. Para falar com franqueza, o sucesso não está valendo a pena. Não faz mais sentido buscar o êxito a qualquer preço — revela.

Ao mesmo tempo, ele também se preocupa em resgatar uma tradição de compositores que considera fundamentais para a música brasileira, como Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

— Tivemos uma geração que fez uma época áurea da música brasileira e que precisa ser revisitada — reflete.

A formação musical

Para entender a trajetória do paulistano, é preciso voltar a um Brasil em que a música popular se dividia entre festivais e a televisão – dois polos que ajudaram a moldar toda uma geração nos anos 1970. Foi nesse cenário que o artista, hoje com 72 anos, integrou a banda de rock progressivo Moto Perpétuo e participou do Festival Águas Claras, experiências que serviram como ponto de partida para o que viria a seguir.

— Ali eu percebi que não pertencia nem ao progressivo, nem ao rock, nem ao movimento hippie, por exemplo, que era uma coisa da época. Um festival com toda uma linguagem "bicho-grilo" — lembra.

Segundo Arantes, naquela época, a televisão funcionava como centro da música brasileira, reunindo artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elis Regina, associados aos festivais, e projetando canções em escala nacional.

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A aposta nesse circuito ajudou a consolidar a carreira do artista, especialmente com a presença em trilhas sonoras de novela. Um dos exemplos é Amanhã, que integrou Dancin’ Days, exibida entre 1978 e 1979 na TV Globo, e que o cantor considera um “hit progressivo”.

— Ali me tornei cantor. Percebi que a TV era o fator que diferenciava os nossos ídolos: todos eram oriundos da televisão. Então pensei: vou atrás do veículo dos meus ídolos — afirma o paulistano.

Entre tantas músicas que marcaram sua trajetória, Meu Mundo e Nada Mais é uma das mais curiosas. A canção nasceu de um período de isolamento e angústia, ainda na juventude, quando a música funcionava como uma espécie de refúgio para o Guilherme de 16 anos.

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Décadas depois, a música continua sendo redescoberta e apropriada por novas gerações, muitas vezes em contextos completamente diferentes daquele em que foi composta.

— Era um jovem angustiado, num quarto escuro, tentando entender o mundo. O que era individual acabou se tornando coletivo. Eu compartilhei uma angústia que era minha, mas que todo mundo sentia — conclui.