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"Não faço música para algoritmo", diz Guilherme Arantes, que celebra 50 anos de carreira com show em Porto Alegre

Cantor apresenta a turnê "50 Anos-Luz", no dia 25 de abril, no Auditório Araújo Vianna 

Rayne Sá*

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