"Guerreiras do K-Pop": quem é EJAE, cantora que dubla Rumi e ganhou Oscar por "Golden"

Kim Eun-jae, conhecida como EJAE, dá voz a personagem Rumi, de "Guerreiras do K-Pop". VALERIE MACON / Reprodução / AFP / Netflix

Na animação Guerreiras do K-Pop, a personagem Rumi é dublada pela cantora sul-coreana-americana Kim Eun-jae (EJAE), 34 anos. Também responsável pela composição do hit Golden, EJAE ganhou reconhecimento e se tornou uma das personalidades mais comentadas da indústria fonográfica no ano.

A cantora deu voz à narrativa de Rumi, protagonista da animação que se tornou um fenômeno desde seu lançamento no serviço de streaming Netflix. Além do Oscar de melhor canção original, Guerreiras do K-Pop também conquistou o Oscar de melhor animação e os dois Globos de Ouro, além de milhares de fãs ao redor do mundo.

O sucesso e a fama representaram uma reviravolta na vida de EJAE, cuja história no k-pop é marcada por rejeições e percalços. Antes vivendo nos bastidores da indústria, agora Kim Eun-jae está sob os holofotes e se destacando como cantora.

Trajetória no k-pop

Nascida em 6 de dezembro de 1991, na capital Seul, Coreia do Sul, EJAE começou sua carreira no K-Pop como trainee — artista em treinamento para o estrelato — na agência SM Entertainment, em 2003.

Ela se preparou para sua estreia (debut) como artista (idol) de k-pop por quase 10 anos, mas foi dispensada por ser considerada "velha demais" e ter uma voz "pouco feminina", segundo relatos da própria cantora.

Em 2011, ainda enquanto era trainee, EJAE se mudou para os Estados Unidos para estudar na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York. Com a formação, mas sem estrear como artista solo ou parte de um grupo profissional, EJAE passou a atuar como compositora e produtora.

De volta à SM Entertainment e sob a mentoria de Andrew Choi — com quem EJAE voltaria a trabalhar em Guerreiras do K-Pop — , ela escreveu sucessos para grupos famosos, como Psycho, para o Red Velvet, e Drama, para o aespa. Ela também trabalhou com os grupos TWICE e KARD.

Aos poucos, EJAE se consolidou na indústria fonográfica sul-coreana e americana. Porém, tudo mudou quando ela foi convidada pelo compositor Daniel Rojas para ajudar na trilha sonora de uma animação, que contava a história de um grupo chamado HUNTR/X, cujas integrantes combatiam demônios para proteger seus fãs. Era Guerreiras do K-Pop.

"Guerreiras do K-Pop" e Rumi

Desde o início de sua participação em Guerreiras do K-Pop, EJAE já se conectou com Rumi, a protagonista do filme.

Em entrevista ao site Letras, a artista contou que se identificou o "perfeccionismo, sua luta para esconder suas falhas e sua determinação em perseguir seus sonhos".

Diante do talento de Kim Eun-jae e de sua aproximação com a personagem, a equipe da animação a convidou para dublar Rumi. A cantora aceitou, mas continuou trabalhando na composição das músicas do longa, especialmente Golden.

O sucesso de "Golden"

Desde a estreia de Guerreiras do K-Pop, em junho de 2025, o clipe da música Golden já possui mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube (veja abaixo) e garantiu diversos prêmios para a animação, para EJAE e as outras duas dubladoras das HUNTR/X: Rei Ami e Audrey Nuna.

As três se apresentaram com a música em programas norte-americanos, como o The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon. Mais recentemente, também performaram Golden no Oscar 2026.

A canção conquistou o Oscar de melhor canção original em 2026, além do Globo de Ouro na mesma categoria. Fora da indústria cinematográfica, Golden recebeu o Grammy de melhor canção escrita para mídia visual.

Em seu discurso de agradecimento no Globo de Ouro 2026 após receber o prêmio de melhor canção original por Golden, EJAE falou sobre sua trajetória no k-pop e os anos que passou como trainee:

Quando eu era pequena, trabalhei incansavelmente por 10 anos pelo meu sonho de ser uma idol de k-pop, mas fui rejeitada por me dizerem que eu não cantava bem o suficiente. Me apoiei na música para superar isso e, agora, estou aqui como cantora e compositora. EJAE, em discurso no Globo de Ouro.

Hoje, a artista segue trabalhando em sua carreira solo. Ainda em 2025, ela lançou seu primeiro single: In Another World, que marcou um novo momento de sua trajetória musical.

Veja o clipe de "Golden"

Casamento marcado

Já fora da vida profissional, EJAE vive um momento especial. A artista anunciou que vai se casar no dia 7 de novembro com o produtor musical Sam Kim, com quem mantém um relacionamento há nove anos.