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"Guerreiras do K-Pop": quem é EJAE, cantora que dubla Rumi e ganhou Oscar por "Golden"

Artista recebeu estatueta de melhor canção original, se destacando após anos como trainee sem oportunidades na música

Zero Hora

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