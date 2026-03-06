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"É uma das maiores referências do rock gaúcho": fãs celebram volta de Julio Reny aos palcos em Porto Alegre

No Bar Opinião, artista fez show que marcou a estreia de nova turnê 

Kizzy Abreu

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