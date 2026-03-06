"É uma das maiores referências do rock gaúcho": fãs celebram volta de Julio Reny aos palcos em Porto Alegre

O cantor e compositor Julio Reny voltou aos palcos na noite desta quinta-feira (5), em Porto Alegre, para o show de lançamento da turnê Oceano de Bondade. A apresentação no Bar Opinião também simbolizou o reencontro de Reny com o público após um período afastado para cuidar da saúde.

Foi o primeiro show do artista após ser vítima de agressão em 8 de novembro do ano passado. O suspeito é seu ex-empresário e ex-colega de apartamento, que foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por lesão corporal grave. O clima da noite foi de recomeço para Reny:

— Eu queria convidar ao palco a minha filha, Consuello Vallandro. Quando o rojão estourou, foi ela que segurou. Queria agradecer, em nome da figura dela, também ao nosso empresário Chico Bretanha e à Opinião Produtora por estarem me trazendo, nesta noite, aqui, nesse reencontro com vocês — afirma Reny.

Durante o show, o repertório percorreu diferentes fases da discografia do músico, reunindo sucessos antigos, composições mais recentes e algumas novidades.

A influência de Julio Reny também aparece na trajetória de outros artistas. Para o músico Maurício Coringa, que acompanhava o show, a presença do cantor atravessa gerações da cena gaúcha:

— É uma das maiores referências do rock gaúcho, porque foi muito no começo de tudo que eu vivi do rock gaúcho. O Julio sempre esteve presente. De todas essas bandas icônicas, o TNT, Os Cascavelletes, o Julio é um cara que abriu os caminhos — diz Coringa.