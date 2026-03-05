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Noite de rock e romance
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De volta a Porto Alegre, Bryan Adams comenta nova fase e inspiração constante: "A torneira não fecha"

O cantor canadense apresenta a turnê "Roll With The Punches Tour" no dia 11 de março, no Auditório Araújo Vianna

William Mansque

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