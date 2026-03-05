De volta a Porto Alegre, Bryan Adams comenta nova fase e inspiração constante: "A torneira não fecha"

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"Cada show tem sido bem animado e emocionante", diz o artista sobre a turnê. Steven Stanley / Divulgação

Quase 20 anos depois, ele está de volta. Porto Alegre voltará a ter uma noite de rock clássico, romantismo e hits dignos de cinema. O cantor canadense Bryan Adams se apresenta no dia 11 de março, no Auditório Araújo Vianna (confira o serviço completo abaixo).

Bryan retorna com a Roll With The Punches Tour. A primeira passagem do artista pela capital gaúcha foi em 2007, em uma apresentação apoteótica no Teatro do Sesi.

Com o retorno ao país – além da Capital, a turnê passa por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba –, Bryan volta a ter contato com uma língua que lhe é familiar. Filho de um casal britânico, o cantor passou parte da juventude em Portugal, já que pai era embaixador. Questionado em entrevista a Zero Hora se ainda fala português, ele lamentou que apenas sabe “um pouquinho”.

— Quando vou ao Brasil e ouço as pessoas falando português, me sinto como se estivesse em casa — relata. — Preciso tocar mais por aí.

Desta vez, Bryan traz ao palco o repertório do álbum lançado em agosto do ano passado, com músicas ainda recentes como Make Up Your Mind, Never Ever Let You Go, Will We Ever Be Friends Again e a própria faixa-título do disco e da turnê. Ainda assim, pelo que indicam os setlists de apresentações recentes, não faltarão os hinos que marcaram sua carreira, como Heaven, Summer of ’69, 18 Til I Die e Run to You, além de canções de trabalhos mais recentes.

Os clássicos que embalaram filmes de outras décadas também fazem parte do repertório: (Everything I Do) I Do It for You, de Robin Hood (1991); All for Love (parceria com Rod Stewart e Sting), de Os Três Mosqueteiros (1993); e Have You Ever Really Loved a Woman?, tema de Don Juan DeMarco (1995).

O espetáculo mistura momentos de rock’n’roll com baladas que remetem ao tempo do orelhão e do telefone de ficha. Na entrevista, Bryan garantiu que o público deve sair satisfeito:

— Eu tenho 16 álbuns e nós vamos tocar todas as músicas desses trabalhos que vocês conhecem e amam. Cada show tem sido bem animado e emocionante. Quem for, irá se divertir.

O álbum que batiza a atual turnê é tudo aquilo que se espera de Bryan: uma combinação de power pop e rock de arena, equilibrando certo otimismo com as já esperadas baladas românticas. Segundo Bryan, nada define melhor o seu atual momento do que a faixa Roll With The Punches (em tradução livre, a expressão significa “adaptar-se às circunstâncias”).

— É o meu primeiro álbum como um artista independente. Não estou mais sob contrato com uma gravadora, tampouco tenho empresário ditando o que fazer. Todas essas coisas me fizeram pensar: “Quer saber? Eu só tenho que manter o jogo de cintura. É por isso que o disco se chama Roll With The Punches.

Hoje com 66 anos, Bryan lembra que esteve vinculado a gravadoras desde o lançamento de seu álbum de estreia, em 1980. Musicalmente, Roll With The Punches reflete essa nova fase de independência – que ele define como libertadora.

Apesar de Roll With The Punches ser o trabalho de estúdio mais recente da discografia oficial do cantor, Bryan não parou por aí. Em dezembro, lançou o álbum A Great Big Holiday Jam nas plataformas digitais, registrado a partir de um especial natalino para a TV.

Em janeiro, lançou um EP com três músicas da trilha da animação Charlie the Wonderdog. Para abril, está prevista Tough Town, uma edição deluxe de Roll With The Punches contendo 10 faixas bônus.

Bryan afirma que segue inspirado para compor músicas novas, algo que garante fazer o tempo todo. Especialmente agora, movido pela empolgação de ser um artista independente.

— A torneira não fecha, sabe? A inspiração continua aparecendo para mim. Enquanto as músicas continuarem vindo, seguirei criando — destaca.

Roll With The Punches Tour