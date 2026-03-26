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De "Porto Alegre É Demais" a "Horizontes": veja outras canções sobre a Capital lembradas em votação

Para comemorar o aniversário de 254 anos da cidade, Zero Hora perguntou a 200 artistas qual composição melhor a representa

William Mansque

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Fábio Prikladnicki

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