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Dave Grohl revela ter feito 430 sessões de terapia: "A validação era um monstro insaciável"

Sessões faziam parte do tratamento psicológico do vocalista do Foo Fighters para lidar com questões como traição e o que chamou de "vício em conquistas"

Zero Hora

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