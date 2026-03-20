Dave Grohl revela ter feito 430 sessões de terapia: "A validação era um monstro insaciável"

Declaração foi feita ao jornal britânico The Guardian nesta sexta-feira (20). André Ávila / Agencia RBS

Terapia seis dias por semana durante 70 semanas (490 dias, aproximadamente, um ano e quatro meses). Dave Grohl enfrentou mais de 400 sessões de terapia como parte do tratamento psicológico para lidar com questões como traição e o que chamou de "vício em conquistas".

A revelação foi feita em entrevista para o The Guardian, a primeira do músico desde que anunciou, em 2024, que teve uma filha fora do casamento. Ele é casado com Jordyn Blum desde 2003.

Dave afirma que o processo foi essencial para entender comportamentos e sentimentos que ele acumulou ao longo da vida.

Além disso, Grohl refletiu sobre o que descreve como uma busca constante por validação. Ele afirmou que "há algo como um vício em conquistas e isso é perigoso. Você atinge um objetivo, se sente bem por 24 horas, e depois vem um vazio de novo".

Segundo o vocalista do Foo Fighters, esse padrão o levou a se sobrecarregar e a se perder emocionalmente, afirmando que "a validação era um monstro insaciável".